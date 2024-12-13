La plataforma de generación de vídeos con AI de HeyGen acelera significativamente la producción de diversos vídeos de formación en seguridad, desde seguridad laboral general hasta vídeos de formación en respuesta a emergencias. Con características como escenas preconstruidas, una biblioteca de medios y redimensionamiento de relación de aspecto, puedes crear rápidamente contenido de vídeo de seguridad completo e impactante.