Produce un vídeo instructivo de 45 segundos para nuevos empleados en una planta de fabricación, mostrando la seguridad esencial en la operación de máquinas. El vídeo debe presentar un estilo visual claro e informativo con avatares de IA demostrando los procedimientos correctos, complementado por una voz en off amigable y autoritaria generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo que las instrucciones complejas sean fáciles de entender.

