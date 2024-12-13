creador de vídeos de directrices laborales para una formación en cumplimiento fácil

Simplifica la formación en cumplimiento y crea vídeos de seguridad atractivos con avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "creador de vídeos de seguridad" crucial de 45 segundos para todos los empleados, detallando los procedimientos de evacuación de emergencia, con un estilo visual conciso y serio con gráficos claros, apoyado por una voz en off autoritaria. Asegúrate de incluir "Subtítulos/captions" para maximizar la accesibilidad de este contenido vital de formación en cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo explicativo" dinámico de 30 segundos para miembros del equipo experimentados sobre la nueva herramienta de gestión de proyectos, enfatizando el flujo de trabajo eficiente y las mejores prácticas para compartir conocimientos, utilizando un estilo moderno y visualmente atractivo y una voz en off optimista y alentadora. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" para transformar rápidamente instrucciones detalladas en segmentos animados atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza inspiradora de "creador de vídeos de formación" de 60 segundos para toda la empresa, reforzando los valores fundamentales de la empresa y la conducta ética, presentada con una estética visual limpia y motivadora y una voz en off cálida y articulada. Incorpora metraje de alta calidad de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para subrayar visualmente los mensajes clave y fomentar una cultura organizacional positiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de directrices laborales

Transforma eficientemente tus políticas de empresa y protocolos de seguridad en vídeos atractivos y profesionales con IA, asegurando una comunicación clara y cumplimiento en toda tu organización.

1
Step 1
Elige una plantilla o empieza desde cero
Configura rápidamente tu vídeo de directrices laborales seleccionando entre Plantillas de Vídeos de Políticas Laborales listas para usar, o comienza desde cero para una personalización completa.
2
Step 2
Crea tu guion y selecciona un avatar
Pega tu guion detallado de directrices laborales. Nuestra IA lo transformará en contenido de vídeo atractivo, mientras seleccionas un avatar de IA para presentar tu mensaje con voces en off naturales.
3
Step 3
Aplica la marca y mejora los visuales
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas usando controles de marca. Incorpora medios relevantes de nuestra biblioteca o sube los tuyos para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta y comparte tu formación
Finaliza tus vídeos de formación en seguridad atractivos. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas, luego expórtalos y distribúyelos fácilmente a tus empleados para un intercambio de conocimientos efectivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica los valores y políticas de la empresa

.

Crea vídeos atractivos que expliquen las políticas laborales y promuevan una cultura empresarial positiva, asegurando que las directrices sean comprendidas y adoptadas por tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en seguridad?

HeyGen te permite generar rápidamente vídeos de formación en seguridad atractivos utilizando avatares de IA avanzados y funcionalidad de texto a vídeo. Esto agiliza el proceso de creación de contenido esencial de seguridad laboral para tu equipo.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de políticas de empresa?

HeyGen proporciona un potente creador de vídeos para la producción de vídeos de políticas de empresa, completo con plantillas personalizables y controles de marca. Puedes crear vídeos claros de formación en cumplimiento y directrices laborales de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear guías prácticas y vídeos explicativos rápidamente?

Sí, HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos de formación, permitiendo la creación rápida de guías prácticas y vídeos explicativos. Aprovecha los avatares de IA realistas y la generación robusta de voz en off para mejorar tus iniciativas de intercambio de conocimientos.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de directrices laborales con subtítulos?

Absolutamente, HeyGen es un completo creador de vídeos de directrices laborales que incluye generación automática de subtítulos para accesibilidad. Esto asegura que tus vídeos de formación esenciales y de cumplimiento lleguen efectivamente a todos los miembros del equipo.

