Crea un video explicativo de 'guía práctica' de 45 segundos para nuevos empleados, demostrando el uso eficiente de nuestra plataforma de comunicación interna. Este video debe presentar un avatar de IA amigable mostrando las funcionalidades clave en un estilo visual profesional y atractivo, complementado por una narración clara y optimista. El público objetivo son los nuevos empleados, con el objetivo de integrarlos rápidamente en nuestro flujo de trabajo digital utilizando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer presentaciones consistentes.

