Aumenta el compromiso en la formación y agiliza la incorporación con documentación en video dinámica, fácilmente creada con Texto a Video desde tus guiones.

Crea un video explicativo de 'guía práctica' de 45 segundos para nuevos empleados, demostrando el uso eficiente de nuestra plataforma de comunicación interna. Este video debe presentar un avatar de IA amigable mostrando las funcionalidades clave en un estilo visual profesional y atractivo, complementado por una narración clara y optimista. El público objetivo son los nuevos empleados, con el objetivo de integrarlos rápidamente en nuestro flujo de trabajo digital utilizando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer presentaciones consistentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video de formación informativo de 60 segundos para los miembros del equipo existentes, centrado en una nueva actualización de software para mejorar el 'intercambio de conocimientos' entre departamentos. El estilo visual debe ser elegante y moderno, incorporando gráficos animados y una voz experta y tranquilizadora. Utiliza la función de Texto a Video de HeyGen para asegurar una entrega precisa y concisa de información compleja a líderes de equipo y gerentes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento de documentación en video conciso de 30 segundos que ilustre una solución rápida para un problema común de TI, formateado como una 'guía paso a paso'. Este video está dirigido al personal general que busca soluciones técnicas inmediatas, presentando una estética visual limpia y directa con un tono accesible y útil. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para articular cada paso claramente, haciendo que las instrucciones complejas sean fáciles de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un segmento de 'creador de videos guía de trabajo' de 90 segundos para la incorporación de nuevos empleados, presentando la cultura de la empresa y los recursos esenciales. El estilo visual debe ser cálido y acogedor con transiciones dinámicas, acompañado de una voz alentadora y amigable. Este video es específicamente para nuevos empleados, con el objetivo de crear una primera impresión positiva utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y mantener la consistencia de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Videos Guía de Trabajo

Crea sin esfuerzo guías de video profesionales para la incorporación, formación y intercambio de conocimientos con nuestra plataforma intuitiva impulsada por IA.

1
Step 1
Pega Tu Contenido
Comienza pegando tu guion de texto. La capacidad de **Texto a Video** de HeyGen transforma tu contenido escrito en narración hablada, formando la base de tu guía.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de **avatares de IA** para presentar tu guía. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y atraigan a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Mejora tu guía con tu identidad única. Utiliza los **controles de marca** para añadir tu logo, colores personalizados y fuentes, asegurando un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado, exporta tu guía de video profesional con **redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto** precisos. Comparte tu creación para apoyar efectivamente tus iniciativas de intercambio de conocimientos.

Casos de Uso

Simplifica Procedimientos Complejos en el Lugar de Trabajo

Aclara temas complejos del lugar de trabajo y mejora la comprensión y educación de los empleados con guías de video y documentación fáciles de digerir.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar guiones en videos explicativos atractivos?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de Texto a Video impulsada por IA, permitiéndote transformar tus guiones en videos explicativos cautivadores. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen puede generar voces en off realistas y animar avatares de IA para presentar tu contenido, agilizando la creación de documentación en video dinámica.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para crear videos de formación y guías prácticas?

HeyGen ofrece una solución integral para crear videos de formación atractivos y guías prácticas paso a paso. Con una amplia gama de plantillas y la capacidad de usar avatares de IA, HeyGen ayuda a aumentar el compromiso en la formación y hace que el intercambio de conocimientos complejos sea simple y visualmente atractivo para la incorporación o la educación interna.

¿Puede HeyGen ayudar a crear documentación en video rápidamente para guías de trabajo?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear rápidamente documentación en video y videos guía de trabajo a través de su plataforma impulsada por IA. Su interfaz intuitiva y capacidades de Texto a Video automatizan gran parte del proceso de producción, mejorando significativamente la eficiencia para crear recursos internos vitales.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para contenido de video de marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote aplicar el logo y los colores de tu empresa para asegurar que todos tus videos explicativos y documentación en video se alineen con la identidad de tu marca. También puedes aprovechar varias plantillas y personalizar escenas con un editor de arrastrar y soltar para obtener resultados pulidos.

