Creador de Vídeos de Conducta en el Trabajo: Mejora el Cumplimiento Rápidamente
Crea rápidamente vídeos de formación para empleados y contenido de cumplimiento utilizando nuestros innovadores avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 60 segundos centrado en protocolos críticos de seguridad en el lugar de trabajo, dirigido a todos los empleados y con un estilo visual serio pero accesible, acompañado de una voz en off calmante y autoritaria. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante, asegurando que todos comprendan las medidas de seguridad vitales.
Diseña un vídeo explicativo de 30 segundos para el personal existente, anunciando un nuevo beneficio de la empresa con una estética visual moderna y atractiva y una pista de audio clara y entusiasta. Este proyecto utilizará eficazmente la generación de voz en off de HeyGen para articular los detalles, asegurando que la actualización sea concisa, positiva y fácilmente comprensible por todos los miembros del equipo.
Produce un vídeo de formación de 50 segundos específicamente para líderes de departamento, delineando las mejores prácticas para fomentar una cultura laboral positiva, presentado con un estilo visual profesional y de marca y una entrega de audio confiada e inspiradora. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para crear eficientemente este mensaje impactante, asegurando consistencia en toda la comunicación de liderazgo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Eficientemente Formación en Conducta en el Trabajo.
Produce rápidamente una amplia gama de vídeos de formación para empleados sobre conducta en el lugar de trabajo, alcanzando a todos tus empleados globales de manera rápida y consistente.
Mejora el Compromiso y la Retención de los Empleados.
Utiliza avatares de AI y plantillas de vídeo dinámicas para aumentar el compromiso y la retención en la formación crucial sobre conducta en el lugar de trabajo y cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación para empleados?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación para empleados, vídeos de RRHH y vídeos de conducta en el lugar de trabajo atractivos utilizando avatares de AI y plantillas personalizables. Esto permite la entrega eficiente de información crítica como vídeos de formación en cumplimiento y vídeos de incorporación de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales de seguridad en el lugar de trabajo?
Sí, HeyGen es un creador ideal de vídeos de conducta en el lugar de trabajo, permitiendo a las empresas producir rápidamente vídeos profesionales de seguridad en el lugar de trabajo. Puedes utilizar las capacidades de texto a vídeo y los controles de marca para asegurar que tu mensaje sea claro y consistente.
¿Qué controles de marca están disponibles para mis vídeos de RRHH?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa, colores específicos y fuentes en todos tus vídeos de RRHH. Esto asegura la consistencia de la marca en todo tu contenido de formación para empleados y cumplimiento.
¿Qué tan rápido puedo producir un vídeo de incorporación de empleados con HeyGen?
HeyGen agiliza la creación de vídeos de incorporación de empleados y otros materiales de formación con su interfaz intuitiva y avatares de AI. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales rápidamente utilizando las funciones de texto a vídeo, haciendo que la producción de vídeos sea eficiente.