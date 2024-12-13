Creador de Vídeos de Conducta en el Trabajo: Mejora el Cumplimiento Rápidamente

Crea rápidamente vídeos de formación para empleados y contenido de cumplimiento utilizando nuestros innovadores avatares de AI.

432/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 60 segundos centrado en protocolos críticos de seguridad en el lugar de trabajo, dirigido a todos los empleados y con un estilo visual serio pero accesible, acompañado de una voz en off calmante y autoritaria. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante, asegurando que todos comprendan las medidas de seguridad vitales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 30 segundos para el personal existente, anunciando un nuevo beneficio de la empresa con una estética visual moderna y atractiva y una pista de audio clara y entusiasta. Este proyecto utilizará eficazmente la generación de voz en off de HeyGen para articular los detalles, asegurando que la actualización sea concisa, positiva y fácilmente comprensible por todos los miembros del equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación de 50 segundos específicamente para líderes de departamento, delineando las mejores prácticas para fomentar una cultura laboral positiva, presentado con un estilo visual profesional y de marca y una entrega de audio confiada e inspiradora. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para crear eficientemente este mensaje impactante, asegurando consistencia en toda la comunicación de liderazgo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Conducta en el Trabajo

Produce rápidamente vídeos de conducta en el lugar de trabajo atractivos y de cumplimiento con AI, aprovechando plantillas personalizables y avatares profesionales para formar eficazmente a tus empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Redacta tu contenido de conducta en el lugar de trabajo o pega un guion existente directamente en el creador de vídeos. Nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" convertirá tus palabras en una narración hablada atractiva para tus "vídeos de formación para empleados".
2
Step 2
Selecciona un Presentador de AI
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de AI" profesionales para narrar tu vídeo, asegurando una entrega clara y consistente de tus mensajes críticos de RRHH.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas y Marca
Selecciona entre varias "plantillas de vídeo" para construir rápidamente escenas atractivas y aplica tus elementos de marca para una presentación pulida y profesional.
4
Step 4
Exporta para Cumplimiento
Genera "subtítulos/captions" precisos para accesibilidad y luego exporta tu vídeo completado, listo para distribución como "vídeos de formación en cumplimiento" esenciales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara la Seguridad y el Cumplimiento Complejos

.

Simplifica fácilmente vídeos complejos de seguridad en el lugar de trabajo y regulaciones de cumplimiento en vídeos explicativos claros y comprensibles para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación para empleados?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación para empleados, vídeos de RRHH y vídeos de conducta en el lugar de trabajo atractivos utilizando avatares de AI y plantillas personalizables. Esto permite la entrega eficiente de información crítica como vídeos de formación en cumplimiento y vídeos de incorporación de empleados.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales de seguridad en el lugar de trabajo?

Sí, HeyGen es un creador ideal de vídeos de conducta en el lugar de trabajo, permitiendo a las empresas producir rápidamente vídeos profesionales de seguridad en el lugar de trabajo. Puedes utilizar las capacidades de texto a vídeo y los controles de marca para asegurar que tu mensaje sea claro y consistente.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis vídeos de RRHH?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa, colores específicos y fuentes en todos tus vídeos de RRHH. Esto asegura la consistencia de la marca en todo tu contenido de formación para empleados y cumplimiento.

¿Qué tan rápido puedo producir un vídeo de incorporación de empleados con HeyGen?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de incorporación de empleados y otros materiales de formación con su interfaz intuitiva y avatares de AI. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales rápidamente utilizando las funciones de texto a vídeo, haciendo que la producción de vídeos sea eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo