Generador de Vídeos de Conducta en el Lugar de Trabajo - Formación de Empleados Atractiva
Crea vídeos profesionales y atractivos sobre etiqueta en el lugar de trabajo con avatares de IA, ahorrando tiempo y recursos valiosos a los equipos de RRHH.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de cumplimiento de 60 segundos para todos los empleados, utilizando el Aprendizaje Basado en Escenarios para ilustrar acciones correctas en situaciones comunes del lugar de trabajo. La estética visual debe ser profesional y clara, con texto conciso en pantalla y una voz en off tranquilizadora y autoritaria. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente las directrices de cumplimiento en historias visuales impactantes.
Produce un vídeo crítico de formación en seguridad de 30 segundos para todos los empleados, detallando específicamente los procedimientos de evacuación en caso de incendio. El estilo visual debe ser directo e instructivo, utilizando gráficos animados para resaltar las rutas de escape y el equipo de seguridad, con una voz en off calmada pero firme. Asegura la máxima accesibilidad para audiencias diversas incorporando la función de Subtítulos/captions de HeyGen.
Diseña un vídeo de 50 segundos dirigido a líderes de equipo y empleados, promoviendo las mejores prácticas para la conducta profesional y la comunicación efectiva en el lugar de trabajo. Adopta un estilo visual moderno e ilustrativo con transiciones dinámicas y un tono de audio conversacional y alentador. Este vídeo se beneficiará de las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido atractivo y estéticamente agradable para el desarrollo del equipo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por IA para aumentar significativamente el compromiso y la retención en los programas de formación sobre conducta y cumplimiento en el lugar de trabajo.
Escala el Contenido de Cumplimiento y Formación.
Produce eficientemente numerosos vídeos de formación para empleados y conducta en el lugar de trabajo para llegar a todo el personal a nivel global, asegurando un mensaje consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos sobre conducta en el lugar de trabajo?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de formación atractivos sobre conducta en el lugar de trabajo utilizando avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables. Nuestra plataforma intuitiva de Texto a vídeo simplifica la creación de módulos de Aprendizaje Basado en Escenarios, haciendo que la formación en conducta profesional sea más impactante.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación en cumplimiento y seguridad?
HeyGen agiliza la creación de vídeos de IA para formación en cumplimiento y seguridad convirtiendo guiones en vídeos profesionales con presentadores de IA. Características como Subtítulos/captions automáticos y Exportación SCORM aseguran que tus vídeos de formación en seguridad sean accesibles y se integren fácilmente con plataformas LMS.
¿Puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de formación para empleados en diferentes departamentos?
Sí, HeyGen permite a los equipos de RRHH y gerentes de departamento producir eficientemente vídeos de formación para empleados de manera consistente. Con plantillas de vídeo personalizables y controles de marca, puedes generar rápidamente vídeos profesionales con presentadores de IA para mejorar la comunicación en el lugar de trabajo y ofrecer formación vital.
¿Cómo asegura HeyGen la calidad profesional de los vídeos de etiqueta en el lugar de trabajo?
HeyGen asegura la calidad profesional de los vídeos de etiqueta en el lugar de trabajo ofreciendo una gama de avatares de IA diversos y capacidades avanzadas de Texto a vídeo. Con generación precisa de voz en off y controles de marca robustos, puedes crear contenido pulido que refuerce eficazmente los estándares de conducta profesional.