Diseña un video de formación sobre cumplimiento de 45 segundos para nuevos empleados, centrado en protocolos esenciales de seguridad en el lugar de trabajo. El video debe contar con un avatar de IA profesional pero amigable que guíe a los espectadores a través de las medidas de seguridad clave, utilizando visuales brillantes y acogedores y una voz en off clara y animada generada por la generación de voz en off de HeyGen. Esta introducción atractiva tiene como objetivo establecer un tono positivo para todos los nuevos empleados.

Generar Vídeo