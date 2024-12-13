Tu Creador Definitivo de Videos de Cumplimiento en el Lugar de Trabajo

Empodera a los equipos de RRHH para crear videos de formación sobre cumplimiento atractivos y efectivos sin esfuerzo con avatares de IA realistas.

Diseña un video de formación sobre cumplimiento de 45 segundos para nuevos empleados, centrado en protocolos esenciales de seguridad en el lugar de trabajo. El video debe contar con un avatar de IA profesional pero amigable que guíe a los espectadores a través de las medidas de seguridad clave, utilizando visuales brillantes y acogedores y una voz en off clara y animada generada por la generación de voz en off de HeyGen. Esta introducción atractiva tiene como objetivo establecer un tono positivo para todos los nuevos empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los equipos de RRHH y el personal existente que necesiten un repaso sobre regulaciones de privacidad de datos como el GDPR y HIPAA, se necesita un video informativo de 60 segundos. Este video debe adoptar un estilo visual corporativo limpio con animaciones sutiles y una voz calmada y autoritaria que explique aspectos críticos del cumplimiento. Al aprovechar la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen, el texto legal complejo puede traducirse en una narrativa fácilmente comprensible, asegurando claridad para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial dinámico de 30 segundos sobre el creador de videos de cumplimiento en el lugar de trabajo dirigido a gerentes que necesiten producir rápidamente actualizaciones internas. Este video debe mostrar la eficiencia de usar la función de Plantillas y escenas de HeyGen, combinando visuales modernos y rápidos con una voz en off enérgica y concisa. El objetivo es resaltar cómo un creador de videos de IA puede simplificar la creación de comunicaciones urgentes de cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 3
El personal operativo, especialmente aquellos en roles de alto riesgo, requiere un video de formación sobre cumplimiento de 90 segundos que ilustre claramente los procedimientos correctos para manejar materiales peligrosos, reforzando la seguridad en el lugar de trabajo. El video debe contar con visuales realistas basados en escenarios utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen y mostrar diversos avatares de IA demostrando pasos cruciales. Una voz en off clara e instructiva, complementada con texto en pantalla, garantizará la máxima comprensión para este público objetivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Cumplimiento en el Lugar de Trabajo

Crea sin esfuerzo videos de formación sobre cumplimiento profesional para tus equipos de RRHH utilizando herramientas impulsadas por IA, asegurando una comunicación clara y una educación eficiente de los empleados.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de cumplimiento en el creador de videos de IA. Nuestra plataforma convierte tu texto en una narrativa visual al instante, formando la base de tu formación a través de la capacidad de texto a video desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA realistas para ser el presentador en tu video de cumplimiento. Esto añade un toque humano, haciendo que tu formación sea más atractiva y relatable.
3
Step 3
Añade Visuales y Escenas
Mejora tu formación sobre cumplimiento con Plantillas y escenas listas para usar. Incorpora fácilmente visuales, texto y elementos relevantes para transmitir claramente información compleja.
4
Step 4
Exporta Tu Video
Finaliza y exporta tus videos de formación sobre cumplimiento de alta calidad utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Ahora están listos para ser compartidos con tus empleados, asegurando un aprendizaje accesible y consistente en toda tu organización.

Casos de Uso

Aclara Información Compleja de Cumplimiento

Transforma directrices regulatorias o de seguridad en el lugar de trabajo complejas en lecciones en video fácilmente comprensibles e impactantes para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros videos de formación sobre cumplimiento con elementos creativos?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear videos de formación sobre cumplimiento atractivos y efectivos utilizando generación de contenido impulsada por IA. Puedes aprovechar una amplia gama de Plantillas y escenas e incorporar avatares de IA para hacer tus lecciones más interactivas y visualmente atractivas.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador efectivo de videos de cumplimiento en el lugar de trabajo para los equipos de RRHH?

HeyGen simplifica la creación de videos de cumplimiento en el lugar de trabajo utilizando avatares de IA y la funcionalidad de texto a video desde guion. Esto permite a los equipos de RRHH producir rápidamente contenido de formación de alta calidad para temas como la incorporación de empleados y la seguridad en el lugar de trabajo, sin necesidad de habilidades de producción complejas.

¿HeyGen admite capacidades de localización para contenido de cumplimiento diverso?

Sí, HeyGen admite una robusta generación de voz en off, lo que te permite ofrecer videos de formación sobre cumplimiento en múltiples idiomas. Esto asegura que tu fuerza laboral global reciba información clara y culturalmente relevante sobre temas como el cumplimiento de GDPR o HIPAA.

¿Podemos personalizar la imagen de marca visual de nuestros videos de formación sobre cumplimiento usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores de marca directamente en tus videos de formación sobre cumplimiento. También puedes seleccionar entre varias Plantillas y escenas para mantener una apariencia consistente y profesional para toda tu generación de contenido impulsada por IA.

