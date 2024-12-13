Domina el Cumplimiento con Nuestro Generador de Vídeos de Cumplimiento Laboral
Crea vídeos de formación en cumplimiento atractivos sin esfuerzo con avatares de IA, mejorando el compromiso de los empleados y simplificando las tareas de RRHH.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento normativo de 90 segundos para todos los empleados, especialmente para los equipos de RRHH y gerentes, destacando las actualizaciones de las nuevas políticas. El vídeo requiere un estilo visual moderno y atractivo con textos destacados en pantalla y escenarios prácticos, apoyado por una pista de audio conversacional y subtítulos/captions cruciales para mejorar la accesibilidad del vídeo.
Diseña un segmento de 45 segundos para la incorporación de empleados dirigido a los equipos de RRHH que buscan presentar la cultura y los beneficios de la empresa. Este vídeo debe contar con un estilo visual animado y acogedor con colores e iconos de la marca, entregado con una voz en off alegre y amigable, aprovechando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una producción rápida.
Se necesita un módulo esencial de e-learning de 2 minutos para que los gerentes puedan difundir rápidamente actualizaciones sobre las políticas de la empresa en evolución. Este vídeo directo y profesional, que combina metraje de archivo y superposiciones de texto claras con una voz en off concisa, puede ser creado de manera eficiente utilizando la función de Texto a vídeo directamente desde el documento de políticas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Formación en Cumplimiento a Nivel Global.
Genera fácilmente cursos de cumplimiento extensos, alcanzando a todos los empleados de manera eficiente, sin importar su ubicación.
Mejorar el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza la IA para crear vídeos de cumplimiento atractivos que mejoren la comprensión y retención de políticas laborales críticas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento laboral?
HeyGen funciona como un avanzado creador de vídeos de IA, permitiendo a los equipos de RRHH generar rápidamente vídeos de formación en cumplimiento laboral atractivos. Sus capacidades de Texto a vídeo y Avatares de IA agilizan la producción, asegurando un mensaje claro y coherente para todos los requisitos de formación en cumplimiento normativo.
¿Puede HeyGen garantizar que los vídeos de formación en cumplimiento normativo sean accesibles para todos los empleados?
Sí, HeyGen mejora significativamente la accesibilidad del vídeo proporcionando subtítulos/captions automáticos y una generación versátil de voz en off. Esto asegura una comprensión completa y un compromiso efectivo de los empleados con el contenido de e-learning para audiencias diversas.
¿Qué características personalizables ofrece HeyGen para el contenido de cumplimiento de marca?
HeyGen ofrece extensas plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos, permitiendo a los equipos de RRHH integrar sin problemas los logotipos y colores de la empresa. Estas características crean vídeos de cumplimiento profesionales y alineados con la marca que resuenan con los empleados.
Para la educación continua en cumplimiento, ¿cómo asiste HeyGen a los equipos de RRHH con la incorporación de empleados?
HeyGen apoya la incorporación eficiente de empleados y la educación continua a través de la rápida creación de vídeos de cumplimiento claros con avatares de IA realistas. Los vídeos pueden ser fácilmente exportados para su integración en cualquier plataforma de e-learning o LMS, facilitando la formación en áreas críticas como el cumplimiento del GDPR.