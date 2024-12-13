Generador de Vídeos de Comunicación en el Lugar de Trabajo: Involucra a tu Equipo
Optimiza las comunicaciones internas y aumenta el compromiso utilizando avatares de IA para crear vídeos atractivos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 45 segundos explicando una reciente actualización de procesos a todos los empleados, especialmente a los equipos de proyecto. Este vídeo explicativo necesita un estilo visual informativo y paso a paso con texto en pantalla, utilizando texto a vídeo desde el guion para mayor precisión y subtítulos generados automáticamente para asegurar claridad en toda la organización.
Produce un vídeo inspirador de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, destacando una función de reconocimiento de empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio alentador y celebratorio, aprovechando una selección de plantillas y escenas atractivas y enriquecido con imágenes de la biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar los logros del equipo y fomentar una cultura de conexión.
Diseña un vídeo rápido de comunicación en el lugar de trabajo de 20 segundos para anunciar una noticia importante de la empresa a todo el personal. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico e impactante con una voz directa y autoritaria, utilizando el generador de vídeo de IA para sintetizar rápidamente la información y usando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para la distribución en varias plataformas internas sin problemas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Mejora los programas de aprendizaje y desarrollo con vídeos de IA atractivos, mejorando la retención de conocimientos y la productividad del equipo.
Escala el Aprendizaje y Desarrollo Interno.
Desarrolla y distribuye rápidamente un mayor volumen de cursos internos y materiales de incorporación a todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza HeyGen la comunicación interna para las empresas?
HeyGen transforma la comunicación interna permitiendo la creación rápida de contenido de vídeo atractivo, reemplazando los memorandos y actualizaciones tradicionales. Aprovecha los avatares de IA y la generación de texto a vídeo para producir vídeos de comunicación interna de calidad profesional para la formación de empleados, anuncios y más.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de comunicación en el lugar de trabajo efectivo?
HeyGen es un generador de vídeos de IA efectivo que simplifica la creación de vídeos de comunicación en el lugar de trabajo dinámicos. Con su editor de vídeo intuitivo, puedes producir fácilmente vídeos de formación, vídeos de incorporación de empleados y noticias importantes de la empresa utilizando plantillas de vídeo personalizadas y tus propios elementos de marca.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales sin un equipo de producción dedicado?
Sí, HeyGen permite a cualquiera crear vídeos profesionales sin esfuerzo, incluso sin un equipo de producción de vídeo dedicado. Utiliza avatares de IA avanzados y un potente generador de texto a vídeo para convertir guiones en comunicación en vídeo pulida, completa con audio sincronizado y subtítulos.
¿Cómo puede HeyGen mejorar varios tipos de comunicación con los empleados?
HeyGen mejora significativamente la comunicación con los empleados en diversas necesidades, desde la producción de vídeos explicativos atractivos y actualizaciones de noticias de la empresa hasta reconocimientos personalizados de empleados. Su versátil herramienta de vídeo apoya la creación de contenido visual impactante para lugares de trabajo híbridos y equipos remotos, asegurando claridad organizacional.