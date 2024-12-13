Generador de Vídeos de Comunicación en el Lugar de Trabajo: Involucra a tu Equipo

Optimiza las comunicaciones internas y aumenta el compromiso utilizando avatares de IA para crear vídeos atractivos.

Crea un vídeo de contenido atractivo de 60 segundos para nuevos empleados con el fin de mejorar la comunicación interna, sirviendo como un vídeo de incorporación. Este vídeo debe presentar un avatar de IA amigable que transmita los valores clave de la empresa en un tono cálido y profesional, con un estilo visual moderno y limpio y una locución clara, haciendo que el primer día sea acogedor para tu equipo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 45 segundos explicando una reciente actualización de procesos a todos los empleados, especialmente a los equipos de proyecto. Este vídeo explicativo necesita un estilo visual informativo y paso a paso con texto en pantalla, utilizando texto a vídeo desde el guion para mayor precisión y subtítulos generados automáticamente para asegurar claridad en toda la organización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, destacando una función de reconocimiento de empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio alentador y celebratorio, aprovechando una selección de plantillas y escenas atractivas y enriquecido con imágenes de la biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar los logros del equipo y fomentar una cultura de conexión.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo rápido de comunicación en el lugar de trabajo de 20 segundos para anunciar una noticia importante de la empresa a todo el personal. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico e impactante con una voz directa y autoritaria, utilizando el generador de vídeo de IA para sintetizar rápidamente la información y usando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para la distribución en varias plataformas internas sin problemas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Comunicación en el Lugar de Trabajo

Optimiza las comunicaciones internas y crea vídeos atractivos sin esfuerzo con un generador de vídeos impulsado por IA diseñado para el lugar de trabajo moderno.

1
Step 1
Crear desde Texto
Comienza pegando tu guion directamente en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion transforma tu contenido escrito en un vídeo dinámico, ahorrando tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Seleccionar Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje. Personaliza su apariencia y gestos para que coincidan perfectamente con el tono y estilo de tu marca.
3
Step 3
Personalizar y Marcar
Mejora tu vídeo añadiendo música de fondo, elementos visuales de nuestra biblioteca de medios y aplicando tus controles de marca corporativa, incluyendo logotipos y colores de marca para mantener la consistencia.
4
Step 4
Generar y Compartir
Nuestra plataforma añadirá automáticamente subtítulos y sincronizará las locuciones. Exporta tu vídeo terminado en varios formatos de aspecto para compartir fácilmente en todos tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Comunicaciones Internas Inspiradoras

.

Crea mensajes impactantes y contenido motivacional para aumentar la moral de los empleados y fomentar una cultura laboral positiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la comunicación interna para las empresas?

HeyGen transforma la comunicación interna permitiendo la creación rápida de contenido de vídeo atractivo, reemplazando los memorandos y actualizaciones tradicionales. Aprovecha los avatares de IA y la generación de texto a vídeo para producir vídeos de comunicación interna de calidad profesional para la formación de empleados, anuncios y más.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de comunicación en el lugar de trabajo efectivo?

HeyGen es un generador de vídeos de IA efectivo que simplifica la creación de vídeos de comunicación en el lugar de trabajo dinámicos. Con su editor de vídeo intuitivo, puedes producir fácilmente vídeos de formación, vídeos de incorporación de empleados y noticias importantes de la empresa utilizando plantillas de vídeo personalizadas y tus propios elementos de marca.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales sin un equipo de producción dedicado?

Sí, HeyGen permite a cualquiera crear vídeos profesionales sin esfuerzo, incluso sin un equipo de producción de vídeo dedicado. Utiliza avatares de IA avanzados y un potente generador de texto a vídeo para convertir guiones en comunicación en vídeo pulida, completa con audio sincronizado y subtítulos.

¿Cómo puede HeyGen mejorar varios tipos de comunicación con los empleados?

HeyGen mejora significativamente la comunicación con los empleados en diversas necesidades, desde la producción de vídeos explicativos atractivos y actualizaciones de noticias de la empresa hasta reconocimientos personalizados de empleados. Su versátil herramienta de vídeo apoya la creación de contenido visual impactante para lugares de trabajo híbridos y equipos remotos, asegurando claridad organizacional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo