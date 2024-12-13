Generador de Vídeos Educativos para la Fuerza Laboral: Impulsa la Formación Ahora

Produce fácilmente vídeos de formación impactantes y contenido de incorporación de empleados con avanzadas capacidades de Texto a vídeo desde guion.

485/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de actualización de formación en cumplimiento de 45 segundos específicamente para empleados existentes, abordando los cambios recientes en las políticas. El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y autoritario, utilizando texto en pantalla para resaltar regulaciones críticas y un narrador profesional y claro. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente documentos de políticas en vídeos de formación atractivos, completos con subtítulos precisos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un módulo de microaprendizaje de 60 segundos para equipos de L&D encargados de compartir conocimientos entre departamentos. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico e ilustrativo con una estética moderna, complementado por una voz entusiasta y atractiva. Emplea las extensas plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente una pieza de creador de vídeos educativos que simplifique conceptos complejos en contenido fácilmente digerible.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de habilitación de ventas de alto impacto de 30 segundos diseñado para que los equipos de ventas expliquen rápidamente las nuevas características del producto a clientes potenciales. Los visuales deben ser elegantes y de ritmo rápido, incorporando demostraciones de productos, mientras que el audio debe transmitir un mensaje persuasivo y enérgico. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas e integra avatares de AI para personificar los beneficios del producto, convirtiéndolo en una solución efectiva de generador de vídeos AI para la generación de leads.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Educativos para la Fuerza Laboral

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos para la fuerza laboral a partir de tu contenido, simplificando temas complejos y mejorando los resultados de aprendizaje con potentes herramientas de AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Utiliza la función de Texto a vídeo para transformar tus materiales de formación existentes o un nuevo guion en una narrativa de vídeo atractiva.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para entregar tu contenido educativo, asegurando una presentación profesional y atractiva.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, e integra medios de nuestra extensa biblioteca para alinearte con los estándares de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo final con subtítulos automáticos, luego expórtalo fácilmente en varios formatos para una distribución fluida a través de tus plataformas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumentar la Efectividad de la Formación

.

Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y mejorando las tasas de retención de conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos atractivos?

HeyGen hace que la creación de contenido de vídeo atractivo sea increíblemente fácil, transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de AI y voces en off de AI. Su plataforma intuitiva permite a cualquiera ser un creador de vídeos educativos, agilizando todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar el estilo visual de mis vídeos de formación con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores y fuentes para mantener la coherencia de la marca. También puedes aprovechar una diversa gama de avatares de AI y plantillas listas para L&D para crear vídeos de formación únicos e impactantes adaptados a tus necesidades.

¿Qué tipo de contenido existente puede convertir HeyGen en vídeos dinámicos?

HeyGen es una herramienta versátil de creación de vídeos que puede transformar tus materiales existentes como presentaciones de PowerPoint y documentos PDF en contenido de vídeo dinámico. Esta capacidad agiliza el proceso de reutilización de información valiosa en vídeos explicativos atractivos o cursos de formación sin esfuerzo.

¿HeyGen admite la creación de vídeos para una fuerza laboral global?

Sí, HeyGen permite la creación de contenido multilingüe, crucial para una fuerza laboral global. Con avanzadas voces en off de AI y generación de subtítulos, puedes producir fácilmente vídeos de formación y de incorporación de empleados en varios idiomas, asegurando un mayor alcance y accesibilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo