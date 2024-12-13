Eleva la Formación con Nuestro Generador de Vídeos de Desarrollo de Personal

Crea vídeos de formación atractivos rápidamente con avatares de AI, transformando conceptos complejos en conocimiento claro y compartible para tu equipo.

Crea un vídeo atractivo de 45 segundos para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos iniciales clave. El estilo visual debe ser moderno y acogedor, utilizando nuestros colores de marca y una generación de voz en off entusiasta, complementada por un avatar de AI que los guíe a través de información importante, haciendo que sus vídeos de incorporación sean una experiencia acogedora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos dirigido a empleados existentes para compartir de manera eficiente las actualizaciones de nuevas funciones de software. La estética visual debe ser limpia y didáctica, utilizando grabaciones de pantalla y texto a vídeo claro desde el guion, mejorado con subtítulos para accesibilidad, asegurando un intercambio de conocimientos efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional convincente de 30 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y profesionales de L&D, destacando cómo nuestro generador de vídeos de desarrollo de personal simplifica la creación de contenido. Visualmente, esto debe ser dinámico y profesional, utilizando diversas plantillas y escenas y un soporte de biblioteca de medios/stock atractivo para ilustrar eficazmente varios recursos educativos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de exhibición de 40 segundos para equipos globales, demostrando el poder de un generador de vídeos AI para crear contenido multilingüe. El diseño visual debe ser elegante y representativo a nivel global, utilizando un avatar de AI para entregar mensajes en múltiples idiomas, con un redimensionamiento y exportación de relación de aspecto sin problemas para varias plataformas, atendiendo a audiencias diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Desarrollo de Personal

Crea eficientemente vídeos de formación atractivos, contenido de incorporación de empleados y recursos educativos con generación de vídeo impulsada por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion de Contenido
Pega tu guion de formación en el generador. Nuestra plataforma utiliza generadores de texto a vídeo para dar vida a tus recursos educativos a partir de tu contenido escrito.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu material de formación. Estos presentadores virtuales mejoran tus vídeos, haciendo que la información compleja sea más atractiva y comprensible.
3
Step 3
Añade Marca y Mejoras
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que todos tus vídeos de incorporación de empleados se alineen con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza y exporta tu vídeo de formación de alta calidad, listo para su distribución. Utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar tu contenido para varias plataformas y un intercambio de conocimientos sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Transforma conocimientos técnicos o especializados complejos en formatos de vídeo fácilmente digeribles y atractivos para mejorar la comprensión en toda tu fuerza laboral.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos con un toque creativo?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos atractivos sin esfuerzo al ofrecer una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos. Puedes integrar fácilmente tu logotipo y colores de marca para asegurar la consistencia creativa en todo tu contenido.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI efectivo para la formación?

HeyGen se destaca como un poderoso generador de vídeos AI para vídeos de formación al utilizar avatares de AI realistas y convertir texto a vídeo sin problemas. Esto permite la creación rápida de recursos educativos de alta calidad sin edición compleja.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües?

Sí, HeyGen admite la generación de vídeos multilingües a través de capacidades avanzadas de generación de voz en off y subtítulos automáticos. Esto asegura que tu contenido llegue efectivamente a una audiencia global.

¿Puede HeyGen ser utilizado como un generador de vídeos de desarrollo de personal?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos de desarrollo de personal ideal, permitiendo la creación de vídeos de incorporación de empleados impactantes y contenido de intercambio de conocimientos utilizando avatares de AI realistas y un proceso simple de texto a vídeo.

