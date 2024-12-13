Generador de Vídeos de Comunicación para la Plantilla: Aumenta el Compromiso de los Empleados
Crea contenido visual atractivo para tu plantilla. Aprovecha la generación de texto a vídeo para optimizar las comunicaciones internas y la formación.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un módulo de vídeo de 2 minutos fácil de digerir para nuevos empleados durante la incorporación, mostrando los valores y procesos clave de la empresa. El estilo visual debe ser brillante e ilustrativo, complementado con una voz en off cálida e informativa. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un aspecto profesional e incluye Subtítulos/captions para accesibilidad.
Produce un anuncio conciso de 45 segundos para la comunicación con equipos remotos, destacando logros recientes o eventos próximos. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico con imágenes inspiradoras de la biblioteca de medios/soporte de stock y una voz en off entusiasta. Asegúrate de que esté optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para llegar a todos los empleados de manera efectiva.
Crea un vídeo de 1 minuto y 30 segundos explicando una actualización técnica compleja o un hito del proyecto para equipos técnicos, utilizando una estética visual moderna y precisa que incluya visualizaciones de datos claras. Un avatar de IA autoritario debe entregar el contenido, generado a través de la generación de Voz en off de HeyGen para una terminología consistente, demostrando cómo la IA maneja eficazmente la narración compleja.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación de Empleados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos, mejorando el compromiso y la retención de conocimientos en toda tu plantilla global.
Amplía las Oportunidades de Aprendizaje.
Desarrolla cursos y módulos de aprendizaje extensos de manera eficiente, alcanzando una plantilla global más amplia con contenido accesible y escalable.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para comunicaciones internas?
HeyGen simplifica el proceso al permitir la generación de texto a vídeo mediante una interfaz intuitiva. Permite a los equipos crear rápidamente contenido visual atractivo para comunicaciones internas sin necesidad de habilidades de diseño extensas.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la comunicación con una plantilla global?
HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y voces en off multilingües para crear contenido de vídeo convincente para una plantilla global. Esta capacidad técnica asegura que tus mensajes resuenen en equipos diversos, transformando las comunicaciones internas en experiencias impactantes al instante.
¿Puede HeyGen integrar la marca de la empresa en los vídeos generados por IA?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para integrar sin problemas la marca de tu empresa en todos los vídeos generados por IA. Puedes personalizar las plantillas de vídeo con tus logotipos y colores preferidos, asegurando anuncios de empresa consistentes y materiales de compromiso con los empleados.
¿Cómo puede HeyGen facilitar la producción escalable de vídeos de formación para empleados?
HeyGen permite la creación de vídeos de formación profesional con facilidad, automatizando muchos aspectos complejos de la generación visual y la narración. Esto permite la producción de módulos de formación para empleados escalables y efectivos con narración clara y visuales explicativos, reduciendo drásticamente los esfuerzos de producción tradicionales.