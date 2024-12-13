Crea un vídeo de 1 minuto para formadores corporativos, mostrando cómo HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de formación en flujos de trabajo. El estilo visual debe ser profesional e informativo, con una narración clara, demostrando cómo los avatares de AI pueden simplificar procesos complejos, haciendo la formación más atractiva. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para explicar pasos intrincados de manera eficiente.

Generar Vídeo