Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a mejorar tu presencia en redes sociales con vídeos educativos de animales cautivadores. Ajusta fácilmente las proporciones para plataformas como YouTube Shorts e Instagram Reels, y añade subtítulos para asegurar que tu contenido llegue a una amplia audiencia, haciendo que tu contenido sea más divertido y compartible.