Descubre cómo los formadores corporativos y los departamentos de RRHH pueden optimizar el despliegue de sus cursos. Este vídeo profesional y limpio de 1 minuto, con una voz en off informativa, debe demostrar la integración perfecta de nuestro generador de formación al por mayor con las plataformas LMS existentes, destacando cómo 'Texto a vídeo desde guion' puede generar rápidamente 'paquetes SCORM' listos para su implementación, minimizando el esfuerzo manual y maximizando el alcance.

Prompt de Ejemplo 1
Explora cómo las empresas de SaaS y los gerentes de producto pueden elevar la presencia de su marca con contenido de formación altamente 'personalizado'. Crea un vídeo moderno y elegante de 90 segundos, con una voz en off animada y amigable, mostrando el poder de un generador de formación al por mayor 'marca blanca'. Ilustra cómo las empresas pueden desplegar experiencias únicas de e-learning utilizando 'avatares de IA' personalizados que reflejan la identidad de su marca.
Prompt de Ejemplo 2
Para los equipos de soporte técnico y los oficiales de cumplimiento, profundiza en la creación de módulos de formación robustos y 'cumplidores con el RGPD'. Desarrolla un vídeo detallado y paso a paso de 2 minutos, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria, explicando cómo construir 'cursos interactivos' con nuestro generador. Enfatiza la facilidad de añadir información crítica de cumplimiento y asegurar la accesibilidad a través de 'Subtítulos/captions' generados automáticamente para todos los alumnos.
Prompt de Ejemplo 3
Los gerentes de ventas y los coordinadores de formación pueden acelerar significativamente la preparación de su equipo. Produce un vídeo dinámico y rápido de 45 segundos, impulsado por una voz en off enérgica y motivadora, ilustrando cómo nuestro generador de formación al por mayor permite la creación rápida de 'formación de incorporación' que aclara 'flujos de trabajo y procesos' complejos. Destaca la eficiencia obtenida al utilizar 'Plantillas y escenas' pre-diseñadas para adaptar y desplegar contenido atractivo rápidamente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Nuestro Generador de Formación al por Mayor

Desarrolla rápidamente módulos de formación completos y personalizados para tu negocio al por mayor con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Curso
Aprovecha la creación de cursos impulsada por IA introduciendo tu tema o pegando un guion. Nuestra plataforma genera un vídeo profesional utilizando la tecnología de texto a vídeo desde guion, proporcionando una base sólida para tu formación.
2
Step 2
Aplica tu Marca
Personaliza tu formación con controles de marca, añadiendo el logotipo y los colores de tu empresa para asegurar una apariencia coherente y profesional que refleje tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos
Mejora el compromiso del alumno añadiendo elementos interactivos. Utiliza nuestras plantillas y escenas para estructurar tu curso de manera efectiva, incorporando cuestionarios o encuestas para una experiencia dinámica.
4
Step 4
Exporta tu Formación
Finaliza y distribuye tus cursos de e-learning. Exporta tu formación terminada como paquetes SCORM para una integración perfecta con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje existente.

Genera Clips de Vídeo Atractivos para la Formación

Crea rápidamente clips de vídeo cautivadores para microaprendizaje, formación de incorporación o contenido promocional para apoyar tus cursos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la integración con plataformas de e-learning existentes?

HeyGen está diseñado para soportar una integración perfecta, permitiéndote exportar tu contenido de creación de cursos impulsado por IA para su uso con varios Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS). Puedes generar paquetes SCORM estándar de la industria, optimizando el despliegue de tu formación y haciendo de HeyGen un versátil generador de formación al por mayor.

¿Puede HeyGen soportar soluciones de marca blanca para contenido de formación personalizado?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tu contenido de formación personalizado se alinee perfectamente con las directrices de tu marca. Puedes utilizar características de marca blanca para ofrecer una experiencia de aprendizaje completamente personalizada, mejorando el profesionalismo de tu plataforma de creación de cursos.

¿Qué características técnicas mejoran la eficiencia de HeyGen como plataforma de creación de cursos?

HeyGen aprovecha el procesamiento avanzado de IA y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para simplificar la creación de cursos impulsados por IA. Esto permite a los usuarios desarrollar rápidamente cursos de e-learning atractivos y cursos interactivos sin necesidad de una amplia experiencia técnica.

¿Cómo apoya técnicamente HeyGen la creación de diversos cursos de e-learning con vídeo de IA?

HeyGen utiliza su generador de vídeo de IA para transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de IA y voces en off. Esta capacidad técnica también incluye la generación de subtítulos y el soporte para la localización instantánea de cursos de e-learning, alcanzando eficientemente a una audiencia global.

