Crea vídeos impresionantes con WhatsApp Video Maker
Transforma tus fotos en videos cautivadores con plantillas e integración de música, perfectos para compartir en redes sociales.
Explorar ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Sumérgete en el mundo de la creación de vídeos líricos con una obra maestra de 60 segundos utilizando el creador de estados de vídeo de HeyGen. Dirigido a amantes de la música y creadores de contenido en ciernes, este mensaje te anima a transformar la letra de tu canción favorita en una historia visualmente atractiva. Con la función de texto a vídeo a partir de guion de HeyGen, puedes sincronizar sin esfuerzo las letras con la música elegida, creando una mezcla armoniosa de sonido e imagen. El vídeo contará con efectos animados vibrantes, lo que lo hace perfecto para tu feed de redes sociales.
Desata tu creatividad con una sugerencia de creador de videos de estado de 30 segundos, diseñada para individuos con conocimientos tecnológicos ansiosos por explorar nuevas técnicas de edición de video. Esta narrativa te invita a experimentar con los avatares de inteligencia artificial de HeyGen y la generación de voz en off, añadiendo un toque único a tu video. La sugerencia se centra en transformar fotos cotidianas en una historia de video convincente, completa con subtítulos y leyendas para un mayor impacto. Comparte tu creación en WhatsApp y observa cómo tu audiencia interactúa con tu contenido innovador.
Crea un vídeo lírico de 45 segundos utilizando la aplicación de edición de vídeo de HeyGen, diseñada para aquellos que valoran el arte de contar historias a través de la música y las imágenes. Este mensaje es perfecto para individuos creativos que quieren dejar su huella en las redes sociales. Aprovecha la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen para encontrar las imágenes perfectas que complementen tu canción elegida. El vídeo contará con redimensionamiento de relación de aspecto sin fisuras y exportaciones, asegurando que tu contenido se vea genial en cualquier plataforma. Comparte tu obra maestra lírica y cautiva a tu audiencia con tu toque artístico.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Creación de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos cautivadores para WhatsApp sin esfuerzo, aprovechando sus características avanzadas como plantillas, integración de música y efectos animados para potenciar la creatividad y el compromiso.
Genera videos atractivos para redes sociales.
Create eye-catching WhatsApp video statuses in minutes, boosting your social media presence with HeyGen's intuitive tools.
Inspirar y elevar al público.
Craft motivational WhatsApp videos that resonate with your audience, using HeyGen's lyrical video maker capabilities.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi experiencia con el creador de vídeos de WhatsApp?
HeyGen ofrece una experiencia de creación de vídeos para WhatsApp sin complicaciones con sus plantillas y escenas intuitivas, permitiéndote crear estados de vídeo atractivos sin esfuerzo. Con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, puedes añadir un toque personal a tus vídeos.
¿Qué características ofrece HeyGen para un creador de estados de video?
HeyGen ofrece un creador de estados de video integral con características como la generación de voz en off y la integración de música, asegurando que tus videos sean dinámicos y cautivadores. La plataforma también admite efectos animados para hacer que tus actualizaciones de estado se destaquen.
¿Puede HeyGen ayudar en la creación de un proyecto de creador de videos líricos?
Sí, HeyGen destaca como creador de vídeos líricos al ofrecer la funcionalidad de texto a vídeo a partir de guiones y una amplia biblioteca de medios. Esto te permite integrar sin problemas letras y visuales, creando una experiencia de vídeo armoniosa y atractiva.
¿Por qué elegir HeyGen como tu aplicación de edición de video predilecta?
HeyGen se destaca como una aplicación de edición de video versátil con sus sólidos controles de marca, incluyendo la personalización de logotipos y colores. También admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones, lo que la hace ideal para compartir en redes sociales en diversas plataformas.