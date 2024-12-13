Creador de Vídeos de Entrenamiento de Bienestar: Crea Contenido Impactante

Genera vídeos de entrenamiento de bienestar de alta calidad sin esfuerzo utilizando avatares avanzados de AI.

Produce un vídeo vibrante de 1 minuto dirigido a profesionales ocupados, ilustrando cómo integrar ejercicios de bienestar rápidos en su día. El estilo visual debe ser enérgico y limpio, utilizando avatares dinámicos de AI para demostrar los movimientos, complementado con una voz en off alentadora y profesional. Este vídeo mostrará eficazmente los beneficios de los vídeos de entrenamiento personalizados, aprovechando los avatares de AI y la generación de voz en off de HeyGen para un resultado pulido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación integral de 2 minutos dirigido a nuevos empleados o usuarios de tecnología de salud, guiándolos a través del proceso de incorporación de un nuevo software de seguimiento de bienestar. El enfoque visual debe ser altamente instructivo, con grabaciones claras de la interfaz del software y texto preciso en pantalla, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Esta guía 'cómo hacer' aprovechará el texto a vídeo desde el guion para traducir eficientemente los detalles técnicos y utilizará subtítulos para mejorar la accesibilidad, convirtiéndolo en un vídeo de formación efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional atractivo de 45 segundos diseñado para empleados corporativos para fomentar la participación en un desafío de bienestar a nivel de empresa. El estilo visual debe ser optimista e inspirador, con plantillas personalizables, transiciones dinámicas y metraje de archivo aspiracional de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, todo ambientado con música de fondo motivacional y una voz en off clara y entusiasta. Este contenido tiene como objetivo crear contenido atractivo mostrando la diversión y los beneficios del desafío.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo enfocado de 1.5 minutos para entusiastas del fitness, demostrando la forma y técnica correctas para una postura de yoga o ejercicio de estiramiento específico. Los visuales deben ser demostrativos y de alta calidad, incorporando segmentos en cámara lenta para movimientos clave y presentados en varias opciones de redimensionamiento de aspecto para diferentes plataformas, mientras que el audio proporciona instrucciones vocales precisas acompañadas de música ambiental relajante. Este proyecto de creador de vídeos de entrenamiento de bienestar utilizará eficazmente subtítulos para reforzar las claves verbales, asegurando claridad para todos los espectadores.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Entrenamiento de Bienestar

Crea vídeos de entrenamiento de bienestar atractivos y personalizados con facilidad, aprovechando la AI para producir contenido de alta calidad, bajo demanda, de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Bienestar
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de entrenamiento de bienestar. Aprovecha nuestra capacidad de texto a vídeo desde el guion para transformar tu guion en un diálogo hablado atractivo, formando la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca y transmitir tu mensaje de bienestar. Estos avatares de AI dan vida a tus instrucciones, haciendo que tus vídeos de formación sean más cercanos y atractivos.
3
Step 3
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tu vídeo con visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios o sube los tuyos. Utiliza la generación de voces en off profesionales para una instrucción clara, asegurando que tu contenido de entrenamiento de bienestar sea completo y fácil de seguir.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Refina tu vídeo añadiendo subtítulos para accesibilidad y aplica cualquier marca final. Una vez completo, exporta tu vídeo de entrenamiento de bienestar de alta calidad, listo para ser compartido como contenido atractivo en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Formación

Aprovecha la AI para crear vídeos de entrenamiento de bienestar dinámicos e interactivos que cautiven a los aprendices y mejoren la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen es un editor de vídeo avanzado con AI que permite a los usuarios crear contenido atractivo sin esfuerzo. Con avatares de AI de última generación y potentes capacidades de texto a vídeo, transforma guiones en vídeos profesionales de manera rápida y eficiente.

¿Puede HeyGen añadir voces en off y subtítulos multilingües a los vídeos?

Absolutamente. HeyGen admite una robusta generación de voces en off multilingües y ofrece subtítulos automáticos para audiencias diversas. Esto asegura que tus vídeos de formación, ya sean de bienestar o corporativos, sean accesibles e impactantes en todo el mundo.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca de vídeos?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores personalizados e integrar medios de una rica biblioteca de medios de stock. Esto te ayuda a crear vídeos de alta calidad que se alinean perfectamente con la estética y el mensaje de tu marca.

¿Qué tan rápido puedo crear vídeos de entrenamiento de bienestar profesionales con HeyGen?

La interfaz fácil de usar de HeyGen y las plantillas personalizables aceleran significativamente la producción de vídeos, convirtiéndolo en un excelente creador de vídeos de entrenamiento de bienestar. Puedes producir rápidamente contenido atractivo, incluidos vídeos de entrenamiento personalizados o vídeos explicativos, utilizando su editor intuitivo de arrastrar y soltar.

