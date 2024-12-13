HeyGen es altamente versátil, apoyando la creación de diversos contenidos de salud y bienestar, desde rutinas personalizadas hasta lecciones de vídeo y vídeos de formación completos. Su capacidad para manejar el cambio de tamaño de la relación de aspecto y proporcionar exportaciones de alta calidad asegura que tus vídeos estén listos para cualquier plataforma o integración LMS.