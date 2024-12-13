Creador de Vídeos de Ofertas Semanales: Crea Promociones Atractivas Rápidamente

Crea impresionantes vídeos de ofertas semanales y aumenta el compromiso con voces en off de IA sin esfuerzo y potentes plantillas.

Imagina un vídeo convincente de 30 segundos específicamente para propietarios de pequeñas empresas, destacando sus ofertas especiales semanales con un estilo visual brillante y dinámico que muestre vibrante los productos o servicios, todo complementado por una voz en off amigable, profesional y animada generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo promocional moderno y elegante de 45 segundos para redes sociales, dirigido a profesionales del marketing, con un ritmo visual rápido que incorpore diversos medios, acompañado de una música de fondo moderna y una narración clara, todo construido de manera eficiente utilizando las plantillas y escenas extensas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo explicativo de 60 segundos impulsado por IA para emprendedores que lanzan nuevos productos o servicios dentro de sus campañas de marketing, adoptando una estética visual profesional y sofisticada con texto claro en pantalla, presentado por un avatar de IA seguro y atractivo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de vídeo de 15 segundos centrado en el producto para negocios de comercio electrónico, diseñado para ser impactante y directo, con superposiciones de texto audaces y una melodía pegajosa o una pista instrumental corta, asegurando la máxima accesibilidad al integrar subtítulos claros utilizando las capacidades de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ofertas Semanales

Crea impresionantes vídeos de ofertas semanales rápidamente con herramientas impulsadas por IA, perfectas para atraer clientes y aumentar el compromiso en tus redes sociales.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo de ofertas semanales. Esto proporciona una base creativa, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Añade fácilmente las imágenes de tus productos, ofertas especiales y texto utilizando el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Personaliza cada detalle para mostrar perfectamente tu promoción semanal única.
3
Step 3
Mejora con Voces en Off de IA
Genera voces en off de sonido natural a partir de tu guion utilizando la avanzada generación de voces en off de HeyGen. Esto añade un toque profesional, haciendo que tu oferta sea más atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Redes Sociales
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo en varios formatos y proporciones adecuadas para plataformas de redes sociales utilizando las funciones de exportación de HeyGen. Pon tu oferta semanal frente a los clientes al instante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar historias de éxito de clientes

.

Construye confianza y credibilidad para tu pequeña empresa creando vídeos de IA atractivos que muestren experiencias satisfactorias de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de marketing con vídeos de IA?

HeyGen te permite crear anuncios de vídeo y contenido promocional convincente utilizando IA avanzada, transformando texto en vídeos atractivos con avatares y voces en off de IA. Esto agiliza significativamente la producción de campañas de marketing impactantes, actuando como un potente creador de vídeos de IA.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos promocionales efectivo para redes sociales?

HeyGen ofrece un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas, convirtiéndolo en un potente creador de vídeos promocionales. Puedes crear rápidamente contenido dinámico optimizado para diversas plataformas de redes sociales, incluyendo publicaciones en Instagram, asegurando que tu mensaje destaque.

¿Puedo personalizar vídeos con los gráficos y la identidad única de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca sin esfuerzo. También puedes integrar gráficos y medios personalizados de nuestra biblioteca, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad visual de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de ofertas semanales con características profesionales?

HeyGen actúa como un eficiente creador de vídeos de ofertas semanales al automatizar pasos clave de producción como la generación de subtítulos y la creación de voces en off. Esto permite a las pequeñas empresas producir consistentemente vídeos de alta calidad y accesibles sin una edición extensa, ahorrando tiempo valioso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo