Creador de Vídeos para Sitios Web: Crea Vídeos Impresionantes Fácilmente

Crea fácilmente vídeos profesionales para tu sitio web que capturen la atención. Utiliza nuestra robusta generación de voz en off para perfeccionar tu mensaje.

Imagina un vídeo de 30 segundos que muestre a un 'pequeño empresario' creando sin esfuerzo 'vídeos de marketing' atractivos para su sitio web. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con una interfaz limpia y fácil de usar, acompañada de música de fondo inspiradora y animada. Este vídeo debe enfatizar el uso de 'Plantillas y escenas' de HeyGen para construir rápidamente un aspecto profesional y aprovechar los 'avatares de AI' para un toque personalizado, completo con 'Generación de voz en off' natural.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para minoristas en línea que demuestre cómo crear 'vídeos profesionales' para páginas de productos utilizando un 'generador de vídeos AI'. Visualmente, debe ser elegante e instructivo, empleando gráficos en movimiento y una voz en off clara y concisa. El enfoque está en simplificar temas complejos con la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen y garantizar la accesibilidad mediante 'Subtítulos/captions' automáticos, mejorados por un rico 'Soporte de biblioteca de medios/stock'.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo convincente de 60 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, ilustrando cómo transformar contenido existente en dinámicos 'vídeos para redes sociales'. La estética visual debe ser rápida y vibrante, utilizando cortes rápidos y audio de tendencia para captar la atención. Destaca la capacidad de HeyGen para producir contenido versátil fácilmente, demostrando 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' para varias plataformas y mejorando el compromiso con una 'Generación de voz en off' pulida.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un sofisticado vídeo de 30 segundos dirigido a marcas profesionales que buscan lanzar un nuevo servicio con un 'creador de vídeos para sitios web'. Visualmente, el vídeo debe exudar elegancia y autoridad, utilizando metraje en alta definición y una voz en off confiada y articulada. Esta narrativa debe mostrar cómo HeyGen empodera a las marcas para crear contenido de 'vídeo de alta calidad' rápidamente, aprovechando específicamente 'Plantillas y escenas' para una imagen de marca consistente y una 'Generación de voz en off' impecable para transmitir su mensaje de manera efectiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Sitios Web

Crea fácilmente vídeos profesionales para tu sitio web con herramientas impulsadas por AI y plantillas personalizables, sin necesidad de experiencia previa.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas y escenas profesionales, o comienza con un lienzo en blanco para crear tu vídeo único para el sitio web.
2
Step 2
Añade tu Contenido y Elementos AI
Integra tus propios medios o aprovecha la potente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar visuales dinámicos a partir de tu texto.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Medios
Personaliza tu vídeo con los controles de marca de HeyGen, añadiendo tu logo y colores para asegurar un aspecto profesional cohesivo para tu sitio web.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Alta Calidad
Finaliza tu proyecto y exporta tu vídeo de alta calidad utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, listo para tu sitio web o redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Crea potentes vídeos AI para resaltar testimonios de clientes e historias de éxito, mejorando la credibilidad de tu sitio web.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?

HeyGen es un generador de vídeos AI intuitivo que empodera a los usuarios, incluidos los pequeños empresarios, para crear vídeos profesionales con facilidad. Sus ricos recursos multimedia y su interfaz fácil de usar lo convierten en un creador de vídeos para sitios web ideal para diversas necesidades.

¿Puedo personalizar los elementos visuales de mis vídeos usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas y la capacidad de arrastrar y soltar fotos. Esto te permite producir contenido de vídeo de alta calidad con efectos de movimiento, perfecto para vídeos de marketing y vídeos para redes sociales.

¿HeyGen admite la traducción de vídeos y la generación de subtítulos?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas de traducción de vídeos para ayudarte a llegar a una audiencia global. También puedes generar subtítulos y subtítulos automáticos sin esfuerzo, asegurando que tus vídeos profesionales sean accesibles e impactantes.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para mejorar la calidad del vídeo?

HeyGen está equipado con funciones avanzadas como texto a voz AI y avatares AI, todo dentro de una experiencia de edición en el navegador. Estas herramientas contribuyen a crear contenido de vídeo de alta calidad, haciendo de HeyGen un editor de vídeo integral para todas tus necesidades.

