Creador de Videos Promocionales para Sitios Web: Impulsa tu Marca con AI

Crea videos promocionales para sitios web de manera sencilla. Utiliza nuestras plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para aumentar el compromiso y generar conversiones.

Una historia de video rápida e inspiradora de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, que muestra un estilo visual limpio y moderno con una voz en off amigable y música de fondo animada. El video destacará lo fácil que es crear un "creador de videos promocionales" profesional utilizando las "Plantillas y escenas" intuitivas de HeyGen para lanzar un nuevo producto sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un "anuncio de video" de 30 segundos, rápido y adaptado para gestores de redes sociales y creadores de contenido, con visuales dinámicos optimizados para visualización vertical y música de moda. Este anuncio atractivo utiliza los "avatares de AI" de HeyGen y la "Generación de voz en off" para entregar mensajes concisos y enérgicos, demostrando cómo se integran perfectamente en campañas de "redes sociales".
Prompt de Ejemplo 2
Crea un "video explicativo" convincente de 60 segundos diseñado para negocios de comercio electrónico y desarrolladores de productos, empleando un estilo visual elegante y pulido con música de fondo sofisticada y una voz en off autoritaria. Este "video de producto" detallará una nueva línea de productos transformando un guion simple en visuales dinámicos usando la capacidad de "Texto a video desde guion" de HeyGen, completo con "Subtítulos/captions" profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un "video promocional" emocionalmente resonante de 45 segundos para gestores de marca y comunicadores corporativos, contando la historia de una marca con un estilo visual cinematográfico que combina metraje de archivo variado y branding personalizado, acompañado de música inspiradora y una voz en off articulada. El video aprovechará la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen y demostrará cómo el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" permite un despliegue versátil de "videos personalizados" a través de plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Videos Promocionales para Sitios Web

Crea fácilmente videos promocionales para sitios web que informen y enganchen a tu audiencia, transformando tus ideas en contenido profesional en solo unos simples pasos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Inicia tu proceso creativo seleccionando de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente, perfectas para diversas necesidades de videos promocionales.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Sube tus propios medios y da vida a tu guion con generación de voz en off de alta calidad, asegurando que tu mensaje resuene claramente.
3
Step 3
Mejora con Herramientas de AI
Haz que tu video sea accesible y atractivo para todos los espectadores generando automáticamente subtítulos precisos directamente desde tu audio.
4
Step 4
Exporta y Publica
Finaliza tu video promocional seleccionando la relación de aspecto perfecta y exportándolo en alta definición, listo para compartir instantáneamente en redes sociales y tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en historias de video impactantes y compartibles para tu sitio web.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis videos promocionales?

HeyGen te permite crear videos promocionales profesionales y atractivos de manera sencilla utilizando AI avanzada. Aprovecha una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para producir rápidamente anuncios de video cautivadores para redes sociales y diversas plataformas, estableciendo a HeyGen como tu creador de videos promocionales de referencia.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para contenido promocional?

HeyGen ofrece extensas opciones creativas, incluyendo una rica biblioteca de plantillas de video listas para usar y visuales de AI para iniciar tus proyectos. Puedes mejorar tus videos personalizados con texto animado, videos de stock libres de derechos, música diversa y voces en off de AI realistas, asegurando que tu video promocional destaque.

¿Puedo generar un video promocional a partir de texto o guion usando HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de Texto a video, permitiéndote transformar tu guion en un video explicativo o promocional convincente. Utiliza avatares de AI y generación avanzada de voz en off, junto con subtítulos automáticos, para simplificar tu flujo de trabajo de producción de video con facilidad.

¿Es HeyGen adecuado para crear anuncios de video para redes sociales rápidamente?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un editor en línea fácil de usar, perfecto para generar anuncios de video para redes sociales y campañas de marketing rápidamente. Con características como el redimensionamiento de relación de aspecto y una interfaz fácil de usar, puedes crear eficientemente anuncios de video promocionales profesionales adaptados para plataformas como YouTube, Instagram y Facebook.

