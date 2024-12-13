Creador de Vídeos Promocionales de Webinars: Impulsa Inscripciones Fácilmente

Crea al instante vídeos promocionales de webinars cautivadores para impulsar más inscripciones, utilizando plantillas y escenas personalizables.

Crea un dinámico vídeo de 60 segundos para profesionales técnicos y gestores de producto, mostrando cómo un editor de vídeo con IA simplifica la creación de contenido. El estilo visual debe ser moderno y contar con superposiciones de texto limpias en pantalla, complementadas por un avatar profesional de IA. El audio debe ser una locución clara y autoritaria de IA, enfatizando la eficiencia de crear vídeos a partir de un guion usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de webinar de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y organizadores de eventos, diseñado para impulsar las inscripciones. Emplea un estilo visual vibrante y dinámico que resalte la versatilidad de diferentes plantillas de vídeo para webinars, acompañado de una locución de IA enérgica y música de fondo sutil. Demuestra cómo las plantillas y escenas de HeyGen pueden producir rápidamente contenido promocional de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso de 1,5 minutos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, ilustrando la facilidad de generar clientes potenciales con un editor de vídeo en línea. El estilo visual debe ser amigable y accesible, con un avatar de IA útil guiando a los espectadores a través del proceso, utilizando la generación de locuciones intuitiva de HeyGen. El audio debe mantener un tono conversacional, haciendo accesibles las características complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación corporativa informativo de 2 minutos para educadores y equipos de soporte técnico, presentando un nuevo proceso o producto. El estilo visual necesita ser detallado y de múltiples escenas, incorporando metraje de archivo de alta calidad para explicar temas complejos. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar la información con una locución de IA clara y medida, demostrando cómo un potente creador de vídeos promocionales puede facilitar un aprendizaje integral.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Webinars

Crea fácilmente vídeos promocionales de webinars atractivos que atraigan asistentes y aumenten las inscripciones con nuestro editor de vídeo con IA intuitivo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza con un diseño predefinido de nuestra extensa colección de plantillas de vídeo para webinars para establecer rápidamente el escenario de tu promoción.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Multimedia
Incorpora tus activos de marca o elige de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar tu vídeo con visuales y audio atractivos.
3
Step 3
Genera Locuciones
Crea tu mensaje con audio profesional utilizando nuestra generación de locuciones de IA para dar vida a tu guion.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo y optimízalo para cualquier plataforma utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que se vea perfecto dondequiera que lo compartas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande la Audiencia de tu Webinar Globalmente

.

Produce vídeos promocionales localizados con IA para llegar efectivamente a una audiencia diversa y mundial para tus webinars educativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con IA?

HeyGen es un editor de vídeo con IA que aprovecha herramientas avanzadas de IA como texto a vídeo desde guion y locuciones de IA para agilizar la producción. Nuestro editor de vídeo en línea permite a los usuarios crear contenido profesional de manera eficiente sin habilidades técnicas complejas.

¿Puedo producir rápidamente un vídeo promocional de webinar usando las plantillas de HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas gratuitas, incluidas aquellas específicamente para vídeos promocionales de webinars. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar permite una personalización rápida, facilitando la creación de contenido atractivo.

¿Cómo pueden los vídeos de HeyGen ayudar a generar clientes potenciales e impulsar inscripciones para eventos?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales atractivos optimizados para diversas plataformas de redes sociales. Al utilizar características como el cambio de tamaño de relación de aspecto, tus vídeos captarán efectivamente la atención del público, ayudando a generar clientes potenciales e impulsar inscripciones.

¿Qué capacidades avanzadas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas sofisticadas de IA como avatares de IA y subtítulos automáticos para mejorar tus vídeos. Puedes personalizar aún más con controles de marca, integrar soporte de biblioteca de medios/stock y ajustar tus creaciones utilizando nuestras completas herramientas de edición de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo