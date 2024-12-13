La plataforma de edición basada en navegador de HeyGen, que cuenta con un editor de arrastrar y soltar y una robusta biblioteca de medios, hace que crear vídeos introductorios para webinars de alta calidad sea excepcionalmente rápido. Genera Vídeos Introductorios completos de manera eficiente, aprovechando las herramientas de IA para un ensamblaje rápido de contenido.