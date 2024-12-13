Crea un vídeo dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido al público en general, utilizando el concepto de "creador de vídeos de gestión de residuos", mostrando consejos rápidos para reducir los desechos domésticos. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, con una banda sonora moderna y enérgica, y una locución clara y concisa, fácilmente generada con la función de generación de locuciones de HeyGen, para captar la atención y promover prácticas sostenibles en línea.

Generar Vídeo