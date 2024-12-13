Creador de Videos de Walmart: Crea Videos Atractivos Rápidamente

Crea videos profesionales sin esfuerzo con avatares de AI, transformando tus guiones en visuales atractivos.

Diseña un video de lanzamiento de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, con visuales dinámicos y optimistas y una voz en off segura y atractiva. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave y aprovecha las plantillas y escenas para un aspecto profesional, mostrando lo fácil que es convertirse en un creador de videos por sí mismos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video explicativo de 45 segundos para creadores de cursos en línea, simplificando un concepto técnico complejo con visuales limpias e ilustrativas y una voz calmada y autoritaria. Este video debe hacer un excelente uso de la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen para una narración precisa y subtítulos integrados para mejorar la accesibilidad y el alcance.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video auténtico de 60 segundos 'Conoce a Nuestro Equipo' dirigido a futuros empleados para comunicaciones corporativas internas, presentando visuales cálidos y personales y una voz entusiasta y amigable. Incorpora una mezcla de metraje personalizado y soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, asegurando el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones optimizadas para varias plataformas, haciendo de este un producto de video pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio rápido de 15 segundos para redes sociales diseñado para equipos de marketing que promueven una venta relámpago, caracterizado por visuales rápidos y llamativos con música de fondo pegajosa y texto en pantalla impactante. Este breve video debe utilizar eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para una rápida ejecución y la función de texto a video desde guion para generar rápidamente voces en off convincentes.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Walmart

Produce rápidamente videos de marketing y productos atractivos con HeyGen. Nuestra plataforma intuitiva simplifica la creación de videos, desde el guion hasta la exportación final, asegurando que tu marca destaque.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza tu proyecto como un creador de videos competente transformando tus ideas en un guion pulido. Utiliza nuestra función de texto a video desde guion para dar vida a tu narrativa sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tus Elementos de Creación de Video
Mejora tu guion con visuales dinámicos. Selecciona de nuestra diversa gama de avatares de AI para presentar tu contenido, haciendo tu mensaje más atractivo como creador de videos.
3
Step 3
Aplica Branding Profesional
Como un editor de video hábil, personaliza la apariencia de tu video usando controles de branding. Incorpora tu logo, colores específicos y fuentes para mantener una identidad de marca consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Video Final
Una vez que tu video esté perfecto con nuestro creador de videos en línea, expórtalo fácilmente en varias relaciones de aspecto y resoluciones. Comparte tu video de alta calidad en todas las plataformas deseadas.

Casos de Uso

Mejora los Videos de Capacitación para Empleados

Utiliza AI para crear videos de capacitación dinámicos y atractivos, mejorando la retención de conocimiento y agilizando los procesos de incorporación para el personal de Walmart.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar mi proceso de creación de videos?

HeyGen te permite crear contenido de video sin esfuerzo transformando texto en videos atractivos con avatares de AI y plantillas profesionales. Este creador de videos en línea simplifica todo el proceso de creación de videos, haciéndolo accesible para todos.

¿HeyGen admite branding avanzado para la producción de videos?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tu producción de video. También puedes utilizar su biblioteca de medios y añadir subtítulos profesionales para un producto final pulido.

¿Qué herramientas innovadoras ofrece HeyGen para hacer videos?

HeyGen ofrece herramientas innovadoras como avatares de AI y capacidades de texto a video desde guion para revolucionar la forma en que haces videos. Este software avanzado incluye generación de voz en off natural, haciendo de HeyGen un poderoso creador de videos para diversas necesidades.

¿Puede HeyGen producir videos cortos adecuados para varias plataformas?

Sí, HeyGen es un creador de videos ideal para producir videos cortos de alta calidad adaptados para diferentes plataformas. Sus opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, combinadas con subtítulos automáticos, simplifican el proceso de edición de videos y aseguran que tu contenido esté perfectamente optimizado para cualquier canal.

