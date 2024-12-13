Generador de Videos para Walmart Marketplace: Aumenta Ventas con IA
Mejora la interacción con el cliente y las ventas con la generación de videos de productos optimizados para el mercado, utilizando la Generación de voz en off.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video informativo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar la "interacción con el cliente" en la página de detalles de su producto. Utiliza un "avatar de IA" amigable para explicar los beneficios del producto, acompañado de visuales atractivos y un estilo de audio profesional y calmante, mostrando el poder de una "plataforma de generación de video impulsada por IA".
Genera un video de "medios enriquecidos" visualmente impresionante de 60 segundos diseñado para equipos de marketing que desean promocionar nuevos lanzamientos de productos en "redes sociales". El estilo debe ser rápido, con gráficos modernos y una pista de audio pegajosa y de tendencia. Usa "Texto a video desde guion" para crear escenas dinámicas que capturen la atención.
Produce un video de marca conciso de 20 segundos para empresas enfocadas en la "generación de videos de productos optimizados para el mercado con IA" específicamente para "Walmart Marketplace". El video debe presentar una estética visual limpia, manteniendo la consistencia de la marca a través de "Controles de marca", acompañado de una voz en off clara y confiada y música de fondo mínima y sofisticada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce Videos de Productos de Alto Impacto.
Genera rápidamente videos de productos dinámicos para mejorar tus listados en Walmart Marketplace y atraer a más compradores.
Aumenta la Visibilidad del Producto en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos cortos atractivos para plataformas sociales, dirigiendo tráfico e interés hacia tus productos en Walmart Marketplace.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis listados de productos en Walmart Marketplace?
La plataforma de generación de videos impulsada por IA de HeyGen permite a los vendedores de comercio electrónico crear rápidamente videos de productos atractivos específicamente optimizados para Walmart Marketplace. Estos medios enriquecidos pueden aumentar significativamente las ventas y las conversiones de pedidos al involucrar a los clientes con contenido visual dinámico.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para crear videos de productos dinámicos?
HeyGen aprovecha la IA avanzada para simplificar la creación de videos, incluyendo Texto a video desde guion y generación de voz en off profesional. Los usuarios también pueden utilizar avatares de IA y subtítulos automáticos para producir videos de productos atractivos y dinámicos para varias plataformas.
¿Puedo personalizar los videos de productos generados por HeyGen para que coincidan con mi marca?
Absolutamente, HeyGen ofrece robustos Controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y otros elementos en tus videos de productos. También puedes personalizar escenas, utilizar la Biblioteca de medios y ajustar el redimensionamiento de la relación de aspecto para asegurar la consistencia de la marca.
¿Cómo ayuda HeyGen a los vendedores de comercio electrónico a mejorar la interacción con el cliente y las ventas?
HeyGen empodera a los vendedores de comercio electrónico para crear generación de videos de productos de alta calidad y optimizados para el mercado con IA que cautivan a las audiencias. Al proporcionar medios enriquecidos atractivos, HeyGen ayuda a mejorar la interacción con el cliente, aumentar la visibilidad del producto y, en última instancia, aumentar las ventas para las empresas.