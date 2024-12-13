Creador de Vídeos Explicativos: Crea Demos Atractivas

Transforma guiones en impresionantes vídeos explicativos sin esfuerzo con Texto-a-vídeo desde guion.

Diseña un vídeo explicativo de 1 minuto que muestre cómo usar la función 'nuevo proyecto' en un software de gestión de proyectos ficticio. Este vídeo, dirigido a nuevos usuarios del software, debe adoptar un estilo visual profesional y limpio con una narración de audio amigable y clara, aprovechando la generación de voz en off eficiente de HeyGen para explicar cada paso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 90 segundos atractivo para anunciar e ilustrar una actualización significativa en una aplicación móvil, dirigido a usuarios existentes y gestores de producto. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con música de fondo animada, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para una presentación pulida y coherente de las nuevas funcionalidades.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos detallando un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) técnico para equipos de soporte IT. Este vídeo generado por AI debe mantener un estilo visual informativo y estructurado, complementado por una voz explicativa y precisa, haciendo pleno uso de los avatares AI de HeyGen para presentar los pasos complejos claramente sin requerir un presentador en vivo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos explicando los tres beneficios principales de un servicio de almacenamiento en la nube ficticio para propietarios de pequeñas empresas. El vídeo necesita un estilo visual brillante y alentador y un tono de audio optimista y persuasivo, utilizando eficazmente los Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave antes de que los usuarios compartan y exporten sus creaciones finales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos profesionales que eduquen y enganchen a tu audiencia, optimizando tu proceso desde la captura de pantalla hasta la exportación final.

1
Step 1
Graba Tu Pantalla o Sube Material
Comienza capturando tu producto o software en acción con una grabación de pantalla, o sube clips de vídeo existentes para iniciar tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Edita Tu Vídeo Explicativo con Facilidad
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para organizar tus clips, recortar segmentos y estructurar el flujo de tu vídeo sin esfuerzo.
3
Step 3
Añade Voces en Off Impulsadas por AI
Genera voces en off profesionales con AI para explicar claramente cada paso, mejorando tu vídeo explicativo con una narración atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Explicativo
Finaliza tu vídeo explicativo profesional y expórtalo fácilmente en varios formatos, listo para compartir con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Rápidamente Vídeos Explicativos de Características en Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos explicativos cortos y atractivos y clips para demostrar características de productos y procesos en plataformas de redes sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos?

HeyGen simplifica todo el proceso, permitiéndote crear vídeos explicativos profesionales con funciones de AI. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo permiten una producción rápida desde el guion hasta un vídeo final pulido.

¿Qué funciones de AI ofrece HeyGen para mejorar los vídeos explicativos de características?

HeyGen incorpora avanzadas funciones de AI para elevar tus vídeos explicativos de características, incluyendo avatares AI realistas y generación automática de voz en off a partir de texto. También puedes añadir subtítulos fácilmente, asegurando que tu mensaje sea claro y accesible.

¿HeyGen admite la grabación de pantalla para vídeos tutoriales detallados?

Sí, HeyGen permite capacidades de grabación de pantalla sin problemas a través de su extensión de navegador y aplicación de escritorio, perfecto para capturar acciones paso a paso en vídeos tutoriales detallados y contenido de incorporación de usuarios. Luego puedes editar fácilmente estas grabaciones dentro de la plataforma.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de vídeos explicativos con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca completos y un editor de vídeo versátil, permitiéndote personalizar tus vídeos explicativos de diseño. Puedes aprovechar varias plantillas de vídeo, añadir superposiciones de texto, ajustar diseños e incorporar el logo y colores de tu marca para crear un vídeo de aspecto profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo