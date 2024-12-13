Generador de Vídeos de Recorrido: Vídeos Explicativos de IA Hechos Fácilmente

Crea rápidamente documentación de vídeo generada por IA y vídeos de incorporación de clientes, aprovechando la generación de voz en off realista.

Crea un vídeo de recorrido de producto de 90 segundos para nuevos usuarios de software, demostrando características clave con un estilo visual moderno y nítido y una voz en off profesional y animada generada usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen. Este vídeo de introducción debería simplificar el proceso de incorporación inicial, haciendo que las funciones complejas sean fáciles de entender.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 1 minuto que muestre una actualización de proceso para equipos internos, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de los pasos. El estilo visual debe ser atractivo e ilustrativo, complementado por una voz en off clara e informativa, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una documentación de vídeo generada por IA personalizada y efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo de incorporación de clientes de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios de una aplicación móvil, con el objetivo de una rápida adopción de funciones. Utiliza un estilo visual vibrante y fácil de usar con música de fondo enérgica y una voz en off alentadora, fácilmente alcanzable con las Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación y mejorar la experiencia general del generador de vídeos de recorrido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo técnico de recorrido de 2 minutos para una audiencia global, demostrando funcionalidades avanzadas de software con énfasis en la claridad y la instrucción. El estilo visual debe ser limpio y preciso, apoyado por una voz en off sofisticada generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando una narración profesional y consistente para temas complejos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Recorrido

Crea fácilmente vídeos de recorrido atractivos con IA, transformando tus guiones e ideas en tours de producto y documentación profesional.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla adecuada o empezando desde cero con tu guion. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para poblar instantáneamente tus escenas.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Mejora tu recorrido integrando "avatares de IA" dinámicos para presentar información y genera voces en off profesionales para una narración clara.
3
Step 3
Refina Tu Vídeo
Asegura la accesibilidad y claridad para tu audiencia añadiendo "Subtítulos" precisos a tu vídeo. Ajusta el tiempo y los visuales para alinearlos perfectamente con el flujo de tu recorrido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación eligiendo la resolución de salida deseada y "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones." Comparte fácilmente tu vídeo de recorrido completado en tus plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Tours de Producto Atractivos para Redes Sociales

Crea rápidamente recorridos breves y atractivos y vídeos de tours de producto optimizados para plataformas de redes sociales para captar la atención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos explicativos de alta calidad?

HeyGen simplifica la producción de vídeos explicativos usando su plataforma de IA generativa. Los usuarios pueden convertir texto a vídeo, seleccionar entre varios avatares de IA y generar voces en off de sonido natural, haciendo eficiente la creación de vídeos explicativos profesionales.

¿Puede HeyGen ayudar con los aspectos técnicos del branding de vídeo y la accesibilidad?

Sí, HeyGen ofrece características robustas para el branding y la accesibilidad. Puedes personalizar plantillas con tu logo y colores, asegurando una identidad de marca consistente, y generar automáticamente subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad de tus vídeos de incorporación de clientes.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de recorrido efectivo para tours de producto?

HeyGen sobresale como generador de vídeos de recorrido al aprovechar la IA para agilizar la creación de vídeos de tours de producto atractivos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite a los usuarios combinar fácilmente escenas, avatares de IA y guiones para guías visuales convincentes.

¿Ofrece HeyGen flexibilidad en los formatos de salida de vídeo e integración de medios?

HeyGen ofrece integración de medios flexible con su extensa biblioteca de medios y soporte para varios activos de stock. La plataforma también incluye redimensionamiento de relación de aspecto y diversas opciones de exportación, asegurando que tus vídeos generados por IA estén optimizados para cualquier plataforma o dispositivo.

