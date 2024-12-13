Generador de Vídeos para Captación de Voluntarios: Aumenta el Compromiso con IA

Crea vídeos profesionales y alineados con la marca que resuenen con los residentes locales y potenciales voluntarios usando nuestros controles intuitivos de Branding.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo profesional de 90 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro y sus equipos de marketing, mostrando cómo HeyGen puede optimizar su producción de vídeos; el vídeo debe tener un estilo visual claro y demostrativo con texto en pantalla que refuerce los mensajes clave, todo narrado por una locución explicativa, utilizando la tecnología de Texto a vídeo para traducir eficientemente la información en imágenes atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación para voluntarios de 1 minuto y 30 segundos, dirigido a nuevos y actuales voluntarios, ofreciendo imágenes limpias e instructivas donde avatares de IA demuestran tareas y protocolos esenciales, acompañados de una locución clara y concisa para asegurar una comprensión completa de los procedimientos críticos, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentaciones consistentes y alineadas con la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un impactante vídeo de 45 segundos para el compromiso comunitario dirigido al público en general, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre una iniciativa específica; este contenido de formato corto debe usar medios de archivo vibrantes e información fácilmente digerible dentro de un estilo visual atractivo, aprovechando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente un vídeo pulido y profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Captación de Voluntarios

Produce rápidamente vídeos de captación de voluntarios atractivos y profesionales para conectar con potenciales voluntarios y aumentar el compromiso comunitario para tu organización sin ánimo de lucro.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje como texto. Nuestra plataforma utiliza tu guion para generar instantáneamente un borrador de vídeo, aprovechando la potente tecnología de Texto a vídeo para dar vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Tus Imágenes
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tu organización, o sube tus propias imágenes. Personaliza aún más tu vídeo con controles de branding personalizados, incluyendo logotipos y esquemas de color, asegurando que tu captación siempre esté alineada con la marca.
3
Step 3
Añade Locuciones Profesionales
Mejora tu vídeo con generación de locuciones profesionales, seleccionando entre una variedad de voces y estilos. Transmite tu mensaje de manera clara y atractiva a tu audiencia objetivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de captación de voluntarios utilizando el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas. Exporta tu vídeo pulido en minutos, listo para amplificar tus esfuerzos de compromiso comunitario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Acción a Través de Contenido Motivacional

Desarrolla vídeos poderosos e inspiradores para comunicar efectivamente tu misión, motivar la participación y aumentar la conciencia pública sobre tus iniciativas de voluntariado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de crear vídeos de captación de voluntarios usando IA?

HeyGen simplifica la **producción de vídeos con IA** permitiendo a los usuarios transformar **Texto a vídeo** con avatares de **IA** realistas y generación de **locuciones** sin fisuras. Esta **plataforma de creación de vídeos fácil de usar** agiliza todo el proceso, haciendo accesibles técnicas avanzadas de vídeo para la **captación de voluntarios** sin necesidad de habilidades técnicas complejas.

¿Puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a crear una variedad de vídeos alineados con la marca más allá de la captación?

Sí, HeyGen capacita a las **organizaciones sin ánimo de lucro** para producir diversos **vídeos alineados con la marca** para diferentes necesidades. Utilizando **plantillas de vídeo** y robustos **controles de branding**, puedes crear no solo contenido atractivo para la **captación de voluntarios** sino también vídeos informativos de **formación de voluntarios** y campañas de **compromiso comunitario**, permitiendo una **creación de vídeos escalable** en todos tus canales de comunicación.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para asegurar vídeos de voluntariado profesionales y accesibles?

HeyGen asegura **vídeos profesionales** ofreciendo características como **subtítulos/captions automáticos** para mejorar la **accesibilidad del vídeo** y exportaciones en alta definición 1080HD. Como un avanzado **generador de vídeos con IA**, HeyGen integra estas capacidades para hacer que tus vídeos de **captación de voluntarios** y **formación** sean impactantes, ampliamente consumibles y cumplan con los estándares de accesibilidad.

¿Qué tan fácil de usar es HeyGen para alguien sin experiencia previa en edición de vídeos para crear vídeos de captación?

HeyGen está diseñado para ser increíblemente **fácil de usar**, incluso para principiantes, gracias a su interfaz intuitiva de **arrastrar y soltar**. Puedes crear contenido de **vídeo de captación** sin esfuerzo simplemente escribiendo tu guion y opcionalmente **subiendo medios** para personalizar escenas, convirtiéndolo en una **plataforma de creación de vídeos** altamente accesible para todos los niveles de habilidad.

