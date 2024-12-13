Creador de Vídeos de Noticias Voluntario para Historias Impactantes

Convierte rápidamente texto en informes de noticias convincentes. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar historias profesionales con facilidad, sin necesidad de edición de vídeo avanzada.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto para los miembros de la comunidad local, actuando como un dedicado creador de vídeos de noticias voluntario que informa sobre un evento local, capturando la urgencia e importancia de una noticia de última hora. El estilo visual debe ser dinámico y ligeramente crudo, imitando el periodismo ciudadano, mientras que el audio presenta una voz en off nítida y autoritaria. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente actualizaciones escritas en contenido visual atractivo, asegurando la difusión oportuna de la información.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios de un creador de vídeos de IA, demostrando cómo producir rápidamente vídeos para redes sociales para su organización sin ánimo de lucro. La estética visual debe ser limpia y fácil de usar, con una voz en off amigable y alentadora. Muestra los diversos avatares de IA de HeyGen para representar a diferentes presentadores o narradores, mejorando el compromiso y la accesibilidad en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo técnico conciso de 2 minutos para estudiantes de periodismo, sirviendo como un generador de vídeos de noticias de IA que explica los principios básicos de la ética de la IA en el periodismo. El estilo visual y de audio debe ser profesional, claro y educativo, con texto en pantalla que refuerce los puntos clave. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para mantener una identidad de marca consistente y agilizar el proceso de creación para múltiples segmentos informativos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo claro de 1 minuto para aspirantes a creadores de vídeos voluntarios, detallando cómo usar eficazmente un creador de vídeos de IA para explicar cambios complejos en políticas locales. El estilo visual debe estar impulsado por infografías y ser fácil de digerir, acompañado de una narración clara y calmada. Aprovecha la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que la información detallada sea accesible para todos los espectadores, especialmente aquellos en entornos ruidosos o con discapacidades auditivas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias Voluntario

Produce rápidamente vídeos de noticias impactantes para tu causa con herramientas impulsadas por IA, agilizando el proceso de creación desde el guion hasta contenido listo para redes sociales.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Noticias
Transforma instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo. Nuestra interfaz intuitiva admite Texto a vídeo desde guion, convirtiéndote en un poderoso creador de vídeos de IA.
2
Step 2
Selecciona Escenas Visuales
Explora y aplica Plantillas y escenas profesionales para representar visualmente tu historia de noticias. Esto ayuda a los proyectos de creadores de vídeos voluntarios a lograr un aspecto pulido sin esfuerzo.
3
Step 3
Genera Voz en Off
Da vida a tus noticias con una narración dinámica. Utiliza nuestra función de generación de Voz en off para añadir audio claro y profesional, mejorando la producción de tu creador de vídeos de noticias.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con detalles cruciales como Subtítulos/captions y prepáralo fácilmente para cualquier plataforma. Nuestras opciones de exportación robustas aseguran el éxito de la generación de vídeo de extremo a extremo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Información Compleja de Noticias

.

Simplifica temas de noticias intrincados en vídeos de IA claros y comprensibles para aumentar la comprensión y el compromiso del público.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de noticias de IA?

HeyGen transforma guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA avanzados y tecnología de Texto a vídeo desde guion. Este enfoque simplificado lo convierte en un generador eficiente de vídeos de noticias de IA para diversas necesidades de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a generar vídeos de noticias voluntarios rápidamente?

Sí, HeyGen permite la producción rápida de vídeos de noticias voluntarios al ofrecer una rica biblioteca de medios y plantillas y escenas personalizables. Puedes generar fácilmente contenido de alta calidad para noticias de última hora o vídeos para redes sociales.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, Subtítulos/captions automáticos y generación de Voz en off realista. Estas capacidades aseguran que tus vídeos generados por IA cumplan con diversos requisitos técnicos y estén listos para cualquier canal de distribución.

¿Cómo puedo crear un vídeo a partir de un guion usando la IA de HeyGen?

Con HeyGen, simplemente introduces tu guion deseado, y nuestra plataforma utiliza avatares de IA y tecnología de Texto a vídeo desde guion para producir un vídeo completo. Este proceso de generación de vídeo de extremo a extremo hace que la creación de contenido sea fluida y profesional, transformando texto en historias visuales dinámicas.

