Generador de Vídeos de Mensajería para Voluntarios: Involucra a Tu Comunidad

Optimiza la comunicación y aumenta el compromiso comunitario con avatares de AI que dan vida a tus mensajes para voluntarios al instante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo dinámico de 90 segundos dirigido a nuevos formadores de voluntarios, ilustrando el proceso simplificado de crear vídeos de formación atractivos para voluntarios. El estilo visual y de audio debe ser animado y muy práctico, utilizando una mezcla de grabaciones de pantalla y elementos animados, mejorado por las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para impulsar la creación de contenido para varios módulos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de demostración convincente de 45 segundos dirigido a organizaciones de voluntarios globales, mostrando cómo aprovechar los avanzados avatares de AI para un compromiso comunitario impactante a través de diversos grupos lingüísticos. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con transiciones fluidas entre avatares de AI hablando en múltiples idiomas, con Subtítulos/captions autogenerados para resaltar las capacidades de Soporte Multilingüe de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo pulido de 1 minuto para directores de comunicaciones, demostrando cómo un creador de vídeos de reconocimiento de voluntarios puede mantener la coherencia de la marca en todas las comunicaciones de voluntarios. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando elementos de marca consistentes a lo largo del vídeo, complementado por una voz en off inspiradora y segura, enfatizando el poder del soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar activos de marca personalizados y crear un acabado profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Mensajería para Voluntarios

Crea mensajes impactantes para voluntarios y vídeos de formación de manera rápida y sencilla con AI, involucrando a tu comunidad y voluntarios de manera efectiva.

Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Inicia un nuevo proyecto introduciendo el guion de tu mensaje. Nuestra plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico utilizando tecnología avanzada de Texto a vídeo, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla.
Step 2
Elige un Avatar de AI
Selecciona un Avatar de AI de nuestra diversa biblioteca para representar a tu organización. Esto personaliza tu mensaje, haciéndolo más cercano y atractivo para tu audiencia.
Step 3
Añade Marca y Medios
Añade el logotipo de tu organización, colores y otros elementos visuales utilizando los controles de Marca. Mejora aún más tu mensaje con medios de stock relevantes o tus propias cargas para reforzar la identidad de tu marca.
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, Exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos adecuados para compartir en plataformas sociales o comunicaciones internas. Llega a tus voluntarios y comunidad con contenido pulido y profesional.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a las Audiencias

Crea vídeos motivacionales inspiradores para reconocer a los voluntarios y fomentar la participación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen el proceso de generación de vídeos con AI?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos con AI que transforma tus guiones de texto en vídeos pulidos sin esfuerzo. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de texto a vídeo de última generación para producir contenido de alta calidad de manera rápida y eficiente, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de AI y generación de voz en off para diversas necesidades de contenido?

Absolutamente. HeyGen admite una amplia gama de avatares de AI realistas y capacidades robustas de generación de voz en off para articular tu mensaje. Esta poderosa combinación permite una narración convincente y una comunicación dinámica a través de varias plataformas sociales.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto de características técnicas sofisticadas diseñadas para elevar tu producción de vídeos. Esto incluye conversión avanzada de texto a voz, soporte multilingüe para un mayor alcance y controles de marca para mantener tu identidad única, asegurando una experiencia profesional de software de edición de vídeos.

¿Ofrece HeyGen plantillas y controles de marca para organizaciones?

Sí, HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas y escenas para impulsar tus proyectos de vídeo, especialmente útil para organizaciones sin ánimo de lucro que crean vídeos de formación para voluntarios o contenido de compromiso comunitario. Nuestros sólidos controles de marca te permiten personalizar cada aspecto, incluidos logotipos y colores, manteniendo la coherencia de la marca en todas tus producciones.

