Produce un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, mostrando lo fácil que es transformar texto en locuciones profesionales. El estilo visual debe ser limpio e informativo, con grabaciones de pantalla de la interfaz de HeyGen combinadas con superposiciones de texto animado. El audio contará con una locución clara y generada, demostrando la capacidad eficiente de generación de locuciones de HeyGen y subtítulos generados automáticamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo tutorial de 90 segundos dirigido a creadores de contenido globales y profesionales de e-learning, ilustrando el poder de la tecnología generadora de vídeos con IA para llegar a audiencias diversas. Visualmente, el vídeo debe ser dinámico y multicultural, presentando varios avatares de IA hablando en múltiples idiomas. Una locución generada y multilingüe acompañará las imágenes, destacando los avatares de IA de HeyGen y su robusta función de Texto a vídeo desde guion.
Crea un vídeo promocional conciso de 45 segundos para gestores de redes sociales y agencias de marketing, enfatizando la rapidez y versatilidad de un generador de vídeos con locución para la creación rápida de contenido. El estilo visual debe ser rápido y moderno, mostrando transiciones rápidas de escenas y elementos de marca profesional de las plantillas y escenas de HeyGen. Una locución generada, animada y enérgica, complementada con música de fondo sutil y soporte de medios de archivo, transmitirá el mensaje.
Crea un vídeo técnico de 2 minutos para desarrolladores explicando software complejo o educadores demostrando un concepto difícil, centrándose en la claridad proporcionada por locuciones realistas. El enfoque visual debe ser detallado y paso a paso, utilizando capturas de pantalla precisas y anotaciones en pantalla. Una locución generada, calmada, autoritaria y de sonido muy natural guiará a la audiencia, demostrando la avanzada generación de locuciones de HeyGen y los subtítulos generados por IA para una mayor accesibilidad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos con Locución

Transforma tu texto en vídeos profesionales y atractivos con locuciones de IA de sonido natural en minutos, simplificando la creación de contenido para cualquier propósito.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion deseado en la plataforma. Nuestro potente generador de texto a voz con IA transformará tu texto en audio convincente. Esta es la base para tu vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona tu Voz de IA
Explora una diversa biblioteca de voces y elige una que se ajuste perfectamente a tu marca o mensaje. Con nuestras locuciones realistas, tu contenido resonará auténticamente con tu audiencia. Incluso puedes explorar varios idiomas.
3
Step 3
Sube tus Visuales
Mejora tu mensaje añadiendo medios. Sube tus propios clips de vídeo e imágenes, o selecciona de nuestra biblioteca de archivos integrada. Nuestro editor de vídeo intuitivo te permite integrar visuales sin problemas con tu locución de IA.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, prévisualízalo y luego expórtalo en tu resolución y relación de aspecto preferidas. Nuestro generador de vídeos con IA renderiza eficientemente tu proyecto, listo para compartir en todas tus plataformas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos con IA y solución de locución?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales, actuando tanto como un generador de vídeos con IA como un potente generador de locuciones con IA. Esta plataforma facilita la creación de contenido al permitir a los usuarios crear vídeos atractivos con locuciones realistas directamente desde un guion.

¿Cuáles son las capacidades del generador de locuciones con IA de HeyGen para crear locuciones realistas?

El generador de locuciones con IA de HeyGen puede producir locuciones realistas que suenan naturales y atractivas. Soporta múltiples idiomas, y los usuarios incluso pueden aprovechar la tecnología de clonación de voz para crear audio personalizado para sus vídeos.

¿Incluye HeyGen características más allá de la generación básica de vídeos con IA, como un editor de vídeo?

Sí, HeyGen ofrece más que solo la generación básica de vídeos con IA; incluye herramientas integradas que funcionan como un editor de vídeo. Los usuarios pueden añadir subtítulos generados por IA y aprovechar plantillas para crear vídeos profesionales y atractivos, adecuados para vídeos en redes sociales o tutoriales.

¿Cómo utiliza HeyGen los avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo?

HeyGen integra avatares de IA con capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar un guion en un vídeo dinámico. Este potente generador de vídeos con IA permite a los usuarios crear contenido rápidamente convirtiendo texto directamente en diálogo hablado por un avatar, simplificando la creación de contenido.

