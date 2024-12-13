El generador de vídeos habilitado por voz definitivo para Creadores
Produce rápidamente clips de vídeo dinámicos de IA y contenido cautivador utilizando nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un tutorial conciso de 1 minuto y 45 segundos para especialistas en formación de software y gestores de productos, demostrando una función compleja dentro de una aplicación. El estilo visual debe ser una guía estructurada, paso a paso, que incorpore grabaciones de pantalla, acompañada de subtítulos claros producidos por HeyGen para mejorar la accesibilidad del contenido de formación, actuando efectivamente como un editor de vídeo de IA.
Desarrolla un vídeo profesional de comunicación interna de 1 minuto y 15 segundos para todos los empleados de la empresa, anunciando una nueva actualización de política de recursos humanos. La estética visual debe ser moderna y atractiva, con avatares de IA diversos generados por HeyGen, transmitiendo el mensaje directamente desde un guion de texto a vídeo, asegurando un alcance personalizado y un mensaje coherente en toda la organización.
Produce un anuncio técnico rápido de 30 segundos dirigido a desarrolladores y miembros de la comunidad técnica, destacando un parche de software reciente o una actualización menor. Este vídeo debe utilizar plantillas y escenas dinámicas de HeyGen para cortes rápidos y visuales impactantes, acompañado de una voz en off de IA enérgica y concisa para transmitir información crítica sobre clips de vídeo dinámicos de IA con una velocidad de producción de vídeo impresionante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo impactantes con IA, incorporando voces en off profesionales para maximizar el compromiso y la conversión.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo vídeos y clips cautivadores para plataformas de redes sociales, mejorando el alcance y el impacto con voces dinámicas de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?
HeyGen transforma tus guiones en clips de vídeo dinámicos de IA utilizando su avanzado generador de texto a vídeo con IA, combinado con una amplia gama de avatares de IA y voces en off realistas. Esta función impulsada por IA agiliza el proceso de producción de vídeos, permitiendo a los usuarios crear vídeos impresionantes de manera eficiente solo a partir de texto.
¿Qué tipos de avatares de IA puedo usar con HeyGen para mis vídeos?
HeyGen ofrece una variedad de avatares de IA, incluyendo avatares de stock personalizables, avatares fotográficos y avatares de vídeo, que puedes adaptar para que coincidan con tu marca. Nuestro generador de avatares de IA permite una personalización extensa, ayudándote a crear contenido atractivo y acorde con tu marca con facilidad.
¿Puede HeyGen localizar contenido de vídeo para audiencias globales?
Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de traducción de vídeo con IA que te permiten localizar tus vídeos para audiencias globales con facilidad. Nuestra plataforma puede traducir automáticamente vídeos a más de 175 idiomas y dialectos, asegurando que tu mensaje llegue a un público más amplio de manera eficiente.
¿Qué características avanzadas de edición de voz y vídeo ofrece HeyGen?
HeyGen incorpora un robusto generador de voz de IA que crea voces en off de vídeo realistas con tono y velocidad ajustables. La plataforma también proporciona herramientas intuitivas de edición de vídeo, incluyendo un editor basado en texto y opciones para recortar, rotar o cortar clips, mejorando la calidad general de tu producción.