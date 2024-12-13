creador de vídeos de identidad visual para construir la imagen de tu marca

Asegura una identidad de marca consistente en cada vídeo de marketing utilizando potentes controles de branding.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a gerentes de marketing ansiosos por lanzar nuevos productos o servicios. Este clip debe ser visualmente dinámico con cortes rápidos y música de fondo enérgica, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente narrativas atractivas, complementadas con subtítulos claros para un alcance máximo, convirtiéndolo en una herramienta de vídeo promocional efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 60 segundos diseñado para educadores y profesionales de marketing B2B que necesitan aclarar temas complejos. El estilo visual y de audio debe ser amigable e ilustrativo, incorporando gráficos detallados del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, junto con una generación de voz en off cálida para entregar información clave en un formato de presentación animada atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo ágil de 15 segundos adaptado para creadores de contenido en redes sociales y marcas de comercio electrónico, enfocándose en mantener la consistencia de la marca en todas las plataformas. El vídeo debe tener un estilo rápido y visualmente atractivo, destacando prominentemente un logotipo de marca y aprovechando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para la optimización de plataformas y plantillas y escenas personalizadas para asegurar una creación de vídeo sin esfuerzo en cualquier plataforma de creación de vídeos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de identidad visual

Crea vídeos atractivos y alineados con tu marca sin esfuerzo, manteniendo tu identidad visual única con potentes herramientas de AI y controles intuitivos.

1
Step 1
Selecciona una plantilla
Inicia tu viaje de creación de vídeos eligiendo de una diversa biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente para que coincidan con tu estilo y mensaje deseados.
2
Step 2
Aplica tu branding
Integra los elementos visuales únicos de tu marca, incluidos logotipos, colores específicos y fuentes, utilizando los controles de branding integrales.
3
Step 3
Crea tu narrativa
Desarrolla el contenido de tu vídeo aprovechando los avatares de AI para presentar tu mensaje o convertir guiones de texto en segmentos de vídeo dinámicos.
4
Step 4
Exporta y comparte
Genera fácilmente tu vídeo final en varios formatos de relación de aspecto para diferentes plataformas, asegurando que esté listo para compartir en tus canales de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca historias de éxito de clientes

Construye confianza y refuerza la reputación de tu marca creando testimonios de vídeo auténticos de clientes satisfechos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la identidad visual de mi marca a través de la creación de vídeos?

HeyGen es un potente creador de vídeos de identidad visual, que te permite crear vídeos de marca atractivos con plantillas personalizables y tu logotipo único. Aprovecha los avatares de AI y los controles de branding integrales para asegurar que cada vídeo refleje tu identidad distintiva sin esfuerzo, optimizando tu proceso general de creación de vídeos.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para generar vídeos de AI atractivos?

HeyGen proporciona un robusto generador de vídeos de AI con avatares de AI, plantillas personalizables y funcionalidad de texto a vídeo. Crea fácilmente vídeos de marketing, vídeos explicativos o presentaciones animadas con voces en off profesionales y visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios de stock.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marca rápida y eficientemente?

Absolutamente, HeyGen optimiza la creación de vídeos de marca con una plataforma intuitiva diseñada para la eficiencia. Utiliza una extensa biblioteca de plantillas y funciones de texto a vídeo impulsadas por AI para producir rápidamente vídeos promocionales de alta calidad y contenido de marketing, ahorrándote tiempo valioso.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización y el control de marca en proyectos de vídeo?

HeyGen ofrece una amplia personalización y control de marca, permitiéndote integrar tu logotipo, colores específicos y fuentes directamente en tus vídeos. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde vídeos de marketing hasta presentaciones animadas, se alinee perfectamente con tu identidad de marca establecida.

