Crea vídeos atractivos a partir de un guion en minutos usando tecnología avanzada de Texto a vídeo y AI.

Imagina un vídeo de marketing de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, con un avatar de AI presentando un nuevo producto. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con una pista de fondo animada, demostrando cómo el vídeo de AI puede optimizar su proceso de creación de contenido para llegar a más clientes de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a nuevos usuarios de software, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para simplificar características complejas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable e informativo con texto claro en pantalla y una voz en off tranquilizadora, haciendo que la curva de aprendizaje sea sencilla para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, transformando un guion en visuales atractivos con una voz en off entusiasta generada automáticamente. La estética visual debe ser dinámica y moderna, capturando la atención inmediata y destacando la rapidez de convertir texto en vídeo a partir de un simple guion para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo empresarial conciso de 20 segundos para comunicadores corporativos, centrado en anuncios internos que se puedan adaptar instantáneamente a diferentes plataformas. El estilo visual y de audio debe ser pulido y profesional, con énfasis en la claridad, mostrando lo fácil que es el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para hacer el contenido versátil para múltiples canales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Vision

Transforma tus ideas en vídeos impresionantes con nuestra plataforma intuitiva de AI. Sigue estos sencillos pasos para crear contenido de calidad profesional en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion te permite generar fácilmente un borrador inicial de vídeo a partir de tu texto, iniciando tu creación de vídeo con AI.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Personaliza tu mensaje seleccionando entre una amplia gama de avatares de AI. Estos presentadores digitales realistas entregarán tu guion con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Aplica Plantillas y Branding
Mejora la estética y consistencia de tu vídeo usando nuestras plantillas y escenas profesionales. Incorpora el logotipo y los colores de tu marca a través de controles de personalización para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Una vez finalizado tu vídeo, utiliza nuestra función de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para renderizar y descargar tu contenido en calidad de vídeo HD, perfectamente adaptado para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y Educación

Aprovecha la AI para crear vídeos de formación atractivos que aumenten el compromiso del aprendiz y mejoren la retención del conocimiento.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen potencia los proyectos creativos de vídeo permitiéndote generar fácilmente contenido atractivo para marketing, redes sociales y vídeos explicativos. Con avatares de AI realistas y capacidades de texto a vídeo sin interrupciones, puedes dar vida a tu visión de manera eficiente.

¿Qué tipo de vídeos hablados con AI puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear diversos vídeos hablados con AI, desde contenido educativo hasta presentaciones de ventas dinámicas. Aprovecha la clonación de voz avanzada y una amplia selección de avatares de AI para producir narrativas atractivas sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo para optimizar la creación de contenido?

Sí, HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas de vídeo y escenas para optimizar significativamente tu proceso de creación de contenido. Estas plantillas profesionales hacen que la creación instantánea de vídeos sea sencilla, permitiéndote personalizar y producir vídeos de alta calidad rápidamente para cualquier propósito.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir vídeos de marketing profesionales para mi marca?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a las empresas a producir vídeos de marketing profesionales con facilidad. Puedes incorporar el logotipo y los colores de tu marca usando controles de personalización, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu negocio y potencie la presencia de tu marca.

