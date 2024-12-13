Crea un vídeo de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, utilizando un avatar de AI para presentar la cultura de la empresa y los procedimientos clave. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, incorporando una cabeza parlante amigable sobre fondos profesionales, mientras que el audio debe contar con una voz en off clara y acogedora generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, fácilmente seleccionable de las Plantillas y escenas disponibles.

Generar Vídeo