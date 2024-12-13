Generador de Vídeos de Formación Virtual: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Crea vídeos de formación profesional rápidamente con Avatares de AI, aumentando el compromiso para los equipos de L&D.

Crea un vídeo de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, utilizando un avatar de AI para presentar la cultura de la empresa y los procedimientos clave. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, incorporando una cabeza parlante amigable sobre fondos profesionales, mientras que el audio debe contar con una voz en off clara y acogedora generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, fácilmente seleccionable de las Plantillas y escenas disponibles.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación técnica de 60 segundos para equipos de L&D, demostrando una característica compleja de software con grabaciones de pantalla animadas. El enfoque visual debe ser limpio e instructivo, empleando una mezcla de capturas de pantalla y animaciones sutiles para resaltar los pasos clave. El audio contará con una voz autoritaria pero calmada explicando el proceso, mejorada por el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales complementarios y un texto a vídeo claro desde el guion para mayor precisión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una actualización de habilitación de ventas de 30 segundos que muestre una nueva característica del producto para los equipos de ventas, diseñada para ser impactante y concisa. El estilo visual debe ser dinámico y enérgico, utilizando cortes rápidos y texto en pantalla para transmitir la información de manera eficiente, con subtítulos generados por HeyGen para máxima accesibilidad. Este generador de vídeo AI convertirá sin problemas un guion corto en un visual atractivo, perfecto para una distribución rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 40 segundos para todos los empleados, explicando una actualización de política de manera clara y autoritaria, adecuada para varias plataformas. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, asegurando que el mensaje sea fácilmente digerible a través de un sofisticado avatar de AI que entregue la información esencial. La capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen garantizará que este contenido crucial de generador de vídeo de formación virtual se adapte perfectamente a cualquier pantalla, desde ordenadores de sobremesa hasta dispositivos móviles.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Virtual

Transforma sin esfuerzo tu material de formación en vídeos atractivos con herramientas impulsadas por AI, agilizando la creación de contenido para equipos de L&D y diversas necesidades de formación.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando tu contenido o pegando un guion existente. Nuestro generador de vídeos de formación virtual transforma rápidamente tu texto en un vídeo atractivo, listo para un mayor refinamiento.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca o experto en la materia. Estos presentadores de AI darán vida visual a tu guion.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Marca
Mejora tu vídeo con voces en off de AI de sonido natural en múltiples idiomas. Personaliza el estilo visual con controles de marca, añadiendo tu logotipo y colores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de formación esté perfeccionado, expórtalo fácilmente. Recibirás un archivo MP4 de alta resolución optimizado para la distribución en todas tus plataformas de aprendizaje.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica el Contenido de Formación Complejo

Transforma temas intrincados, desde formación técnica hasta cumplimiento, en lecciones de vídeo fácilmente digeribles y atractivas para todos los aprendices.

¿Cómo mejora HeyGen la creatividad de los vídeos de formación virtual?

HeyGen transforma tu contenido de formación utilizando avanzados Avatares de AI y diversas Plantillas. Puedes crear vídeos de formación virtual dinámicos con cabezas parlantes realistas y animaciones atractivas, haciendo que tu contenido destaque. HeyGen actúa como un potente generador de vídeos AI, dando vida visual a tus guiones.

¿Puedo crear rápidamente vídeos de formación atractivos sin edición compleja usando HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación con su interfaz intuitiva y plantillas personalizables. Genera vídeos de formación de calidad profesional simplemente introduciendo tu guion, seleccionando de una rica biblioteca de guiones, y dejando que el generador de texto a vídeo de HeyGen haga el resto. Esto permite una producción rápida de contenido sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para voces en off y localización en contenido de formación?

HeyGen proporciona robustas voces en off de AI, permitiéndote elegir entre una amplia gama de voces e idiomas para adaptarse perfectamente a tus vídeos de formación. Además, nuestras capacidades de localización de vídeo AI te permiten traducir y adaptar fácilmente tu contenido para diversas audiencias globales, haciendo que tu formación sea universalmente accesible.

¿HeyGen admite personalización de marca y medios para la producción de vídeos de formación profesional?

Absolutamente. HeyGen te permite integrar sin problemas la identidad única de tu marca en cada vídeo de formación con controles de marca completos, incluyendo logotipos y colores personalizados. También puedes utilizar tu propia biblioteca de medios o aprovechar el extenso soporte de stock de HeyGen para asegurar que tus materiales de formación corporativa sean profesionales y estén alineados con la marca.

