Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a agentes inmobiliarios, demostrando cómo usar un creador de vídeos de recorridos virtuales para mostrar propiedades. El estilo visual debe ser profesional y limpio, destacando las características de la propiedad, acompañado de una voz en off autoritaria pero amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los puntos de venta clave y guiar a los posibles compradores a través de un recorrido virtual, haciendo que las propiedades cobren vida en la pantalla.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 90 segundos para gerentes de marketing en el sector de la hospitalidad o cultural, mostrando el atractivo de los recorridos virtuales 360 para hoteles, museos o salas de exposición. Emplea un estilo visual cinematográfico y atractivo, con música de fondo motivadora. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para narrar de manera eficiente los aspectos únicos y las experiencias inmersivas que ofrecen estos recorridos virtuales, atrayendo a un público más amplio.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas de comercio electrónico, ilustrando cómo crear recorridos virtuales de productos usando un creador de recorridos virtuales. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con demostraciones claras de productos. Integra la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar instrucciones precisas y útiles, empoderando a los usuarios para construir salas de exposición interactivas en línea que mejoren el compromiso del cliente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo informativo de 2 minutos dirigido a desarrolladores web y líderes técnicos, enfocándose en las ventajas técnicas de integrar e incrustar un recorrido virtual en plataformas existentes. El estilo visual y de audio debe ser claro, conciso y diagramático, explicando conceptos como la API de Recorridos Virtuales y análisis avanzados. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para presentar información técnica compleja de manera fácil de entender, simplificando los procesos de integración.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorridos Virtuales

Crea recorridos virtuales cautivadores e interactivos rápidamente para involucrar a tu audiencia y mostrar tus espacios profesionalmente.

1
Step 1
Sube tu Contenido 360
Comienza subiendo tus fotos o vídeos panorámicos 360 a la plataforma, formando la base de tus recorridos virtuales inmersivos 360. Nuestra biblioteca de medios/soporte de stock ayuda a gestionar tus activos.
2
Step 2
Añade Puntos de Interés Interactivos
Mejora tu recorrido virtual añadiendo puntos de interés interactivos que enlacen a información adicional, imágenes o incluso otras escenas dentro de tu recorrido.
3
Step 3
Personaliza con Branding y Narración
Personaliza tu recorrido virtual con controles de branding de etiqueta blanca personalizados, incluyendo logotipos y colores. También puedes utilizar nuestra generación de voz en off para una narración guiada.
4
Step 4
Comparte e Incrusta tu Recorrido
Comparte fácilmente el recorrido virtual directamente o incrústalo sin problemas en tu sitio web, asegurando que tu creación esté optimizada para la visualización móvil en todos los dispositivos.

Mejora las Experiencias de Aprendizaje de Recorridos Virtuales

Integra vídeos generados por AI en recorridos virtuales con fines educativos, creando cursos de aprendizaje más efectivos y atractivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos de recorridos virtuales?

HeyGen te permite crear vídeos introductorios o narrativos atractivos para tus recorridos virtuales aprovechando los avatares AI y las capacidades de texto a vídeo. Puedes generar voces en off profesionales a partir de un guion para guiar a los espectadores a través de tu experiencia virtual sin problemas, mejorando la presentación general.

¿Qué opciones de branding están disponibles para los vídeos de recorridos virtuales creados con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa y colores personalizados directamente en los vídeos que complementan tus recorridos virtuales. Esto asegura una presencia de marca consistente, profesional y de etiqueta blanca en todo tu contenido visual.

¿Puede HeyGen ayudar a añadir elementos interactivos a las presentaciones de recorridos virtuales?

Aunque HeyGen se centra en la generación de vídeos AI, puedes mejorar tus presentaciones de recorridos virtuales creando vídeos dinámicos con subtítulos integrados y medios enriquecidos del soporte de stock de HeyGen. Estos vídeos pueden servir como tarjetas interactivas detalladas o puntos de interés dentro de tu plataforma principal de recorridos virtuales, proporcionando contexto adicional.

¿Está HeyGen optimizado para crear vídeos de recorridos virtuales amigables para móviles?

Sí, HeyGen asegura que tus vídeos relacionados con recorridos virtuales estén optimizados para diversas experiencias de visualización a través de opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación. Esta capacidad permite que tu contenido de vídeo sea fácilmente incrustable y se vea profesional en varios dispositivos móviles.

