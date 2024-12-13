Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a agentes inmobiliarios, demostrando cómo usar un creador de vídeos de recorridos virtuales para mostrar propiedades. El estilo visual debe ser profesional y limpio, destacando las características de la propiedad, acompañado de una voz en off autoritaria pero amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los puntos de venta clave y guiar a los posibles compradores a través de un recorrido virtual, haciendo que las propiedades cobren vida en la pantalla.

Generar Vídeo