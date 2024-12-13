Creador de Vídeos de Recorridos Virtuales: Crea Experiencias Inmersivas 360
Eleva tus recorridos virtuales 360 con un creador de vídeos potenciado por AI, añadiendo avatares AI atractivos para guiar a tus espectadores sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo promocional dinámico de 90 segundos para gerentes de marketing en el sector de la hospitalidad o cultural, mostrando el atractivo de los recorridos virtuales 360 para hoteles, museos o salas de exposición. Emplea un estilo visual cinematográfico y atractivo, con música de fondo motivadora. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para narrar de manera eficiente los aspectos únicos y las experiencias inmersivas que ofrecen estos recorridos virtuales, atrayendo a un público más amplio.
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas de comercio electrónico, ilustrando cómo crear recorridos virtuales de productos usando un creador de recorridos virtuales. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con demostraciones claras de productos. Integra la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar instrucciones precisas y útiles, empoderando a los usuarios para construir salas de exposición interactivas en línea que mejoren el compromiso del cliente.
Diseña un vídeo explicativo informativo de 2 minutos dirigido a desarrolladores web y líderes técnicos, enfocándose en las ventajas técnicas de integrar e incrustar un recorrido virtual en plataformas existentes. El estilo visual y de audio debe ser claro, conciso y diagramático, explicando conceptos como la API de Recorridos Virtuales y análisis avanzados. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para presentar información técnica compleja de manera fácil de entender, simplificando los procesos de integración.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Promociona Recorridos Virtuales con Anuncios de Vídeo AI.
Crea rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento para mostrar y dirigir tráfico a tus recorridos virtuales y recorridos virtuales 360.
Comparte Destacados de Recorridos Virtuales en Redes Sociales.
Genera vídeos atractivos para redes sociales y clips cortos de tu contenido de recorridos virtuales para captar el interés de la audiencia al instante.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos de recorridos virtuales?
HeyGen te permite crear vídeos introductorios o narrativos atractivos para tus recorridos virtuales aprovechando los avatares AI y las capacidades de texto a vídeo. Puedes generar voces en off profesionales a partir de un guion para guiar a los espectadores a través de tu experiencia virtual sin problemas, mejorando la presentación general.
¿Qué opciones de branding están disponibles para los vídeos de recorridos virtuales creados con HeyGen?
HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa y colores personalizados directamente en los vídeos que complementan tus recorridos virtuales. Esto asegura una presencia de marca consistente, profesional y de etiqueta blanca en todo tu contenido visual.
¿Puede HeyGen ayudar a añadir elementos interactivos a las presentaciones de recorridos virtuales?
Aunque HeyGen se centra en la generación de vídeos AI, puedes mejorar tus presentaciones de recorridos virtuales creando vídeos dinámicos con subtítulos integrados y medios enriquecidos del soporte de stock de HeyGen. Estos vídeos pueden servir como tarjetas interactivas detalladas o puntos de interés dentro de tu plataforma principal de recorridos virtuales, proporcionando contexto adicional.
¿Está HeyGen optimizado para crear vídeos de recorridos virtuales amigables para móviles?
Sí, HeyGen asegura que tus vídeos relacionados con recorridos virtuales estén optimizados para diversas experiencias de visualización a través de opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación. Esta capacidad permite que tu contenido de vídeo sea fácilmente incrustable y se vea profesional en varios dispositivos móviles.