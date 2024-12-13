Creador de Vídeos de Recorridos Virtuales para Inmobiliarias
Crea rápidamente vídeos cautivadores de propiedades para agentes inmobiliarios aprovechando las diversas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen.
Aprende a optimizar tus presentaciones en este vídeo instructivo de 90 segundos, dirigido a gerentes de marketing inmobiliario, que demuestra cómo usar el software de recorridos virtuales de HeyGen integrando puntos interactivos, con una locución clara y profesional y subtítulos esenciales para máxima claridad y participación.
Empodera a tu agencia con una marca consistente en todo tu contenido visual: este vídeo de 45 segundos, dirigido a equipos inmobiliarios, ilustra la creación de contenido elegante y de marca con el creador de vídeos inmobiliarios de HeyGen, asegurando un estilo visual pulido y un tono de audio amigable y profesional.
Domina el arte de presentar recorridos virtuales 3D detallados y planos integrados en esta guía completa de 2 minutos para agentes inmobiliarios nuevos e independientes, donde la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, combinada con su extensa biblioteca de medios/soporte de stock, permite una creación fácil de usar, ofreciendo visuales inspiradores y una narrativa clara y empoderadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Propiedades de Alto Rendimiento.
Genera sin esfuerzo anuncios de vídeo atractivos para recorridos virtuales de propiedades y anuncios utilizando IA.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para promover eficazmente recorridos virtuales de propiedades y alcanzar audiencias más amplias.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorridos virtuales de propiedades?
HeyGen utiliza herramientas avanzadas impulsadas por IA y una interfaz intuitiva para simplificar la creación de recorridos virtuales de alta calidad y anuncios de propiedades. Los usuarios pueden transformar guiones en vídeos atractivos, utilizando avatares y locuciones de IA, haciendo de HeyGen una poderosa solución de software de recorridos virtuales para agentes inmobiliarios.
¿Puedo personalizar mi contenido de vídeo inmobiliario con las opciones de marca de HeyGen?
¡Por supuesto! HeyGen permite a los agentes inmobiliarios personalizar completamente sus vídeos. Puedes aplicar tus opciones de marca, incluyendo logotipos y colores específicos, y utilizar varias plantillas de vídeo para crear vídeos inmobiliarios únicos y profesionales para tus anuncios de propiedades.
¿Qué características técnicas de edición ofrece HeyGen para crear recorridos virtuales 3D detallados?
HeyGen proporciona características robustas de edición técnica, incluyendo un editor de vídeo fácil de usar con funcionalidad de arrastrar y soltar, permitiendo un control preciso sobre los visuales de tus recorridos de propiedades. También puedes ajustar las proporciones y añadir subtítulos para optimizar tus recorridos virtuales 3D para varias plataformas, todo diseñado para mejorar tus anuncios de propiedades.
¿Cómo ayudan las capacidades de IA de HeyGen a los agentes inmobiliarios a generar recorridos virtuales rápidamente?
Las herramientas impulsadas por IA de HeyGen aceleran drásticamente la creación de recorridos virtuales para agentes inmobiliarios. Su función de texto a vídeo permite una rápida generación de contenido a partir de un guion, complementada por la generación de locuciones y el acceso a una biblioteca de medios completa, reduciendo significativamente el tiempo de producción para tus anuncios de propiedades.