Las herramientas impulsadas por IA de HeyGen aceleran drásticamente la creación de recorridos virtuales para agentes inmobiliarios. Su función de texto a vídeo permite una rápida generación de contenido a partir de un guion, complementada por la generación de locuciones y el acceso a una biblioteca de medios completa, reduciendo significativamente el tiempo de producción para tus anuncios de propiedades.