Generador de Vídeos con Presentador Virtual para Creación de Vídeos de IA Fácil
Aprovecha avatares de IA avanzados para transformar texto en vídeos atractivos al instante, ahorrando tiempo y recursos para marketing y comunicaciones internas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un segmento instructivo de 45 segundos para nuevos empleados o creadores de cursos en línea, presentando un avatar de IA claro y amigable explicando un tema complejo con una voz en off calmada y autoritaria. El estilo visual debe ser limpio y profesional, mejorado por los diversos Plantillas y escenas de HeyGen y Subtítulos precisos para accesibilidad, haciendo que los vídeos de formación complejos sean fáciles de producir.
Crea un dinámico vídeo explicativo de 60 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, mostrando ediciones rápidas y atractivas y música de fondo enérgica para ilustrar una nueva tendencia. Aprovecha la extensa biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales llamativos y personaliza el redimensionamiento de la Relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas, asegurando que tus vídeos de IA atractivos capturen la atención.
Crea un anuncio profesional de comunicación interna de 30 segundos para equipos corporativos, entregado por un avatar de IA confiable con una voz clara y concisa, reflejando la marca corporativa a través de una personalización visual sutil. Este método eficiente para crear comunicaciones internas se beneficia del Texto a vídeo desde guion de HeyGen y la generación superior de Voz en off, manteniendo un estilo visual y de audio pulido y acorde con la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Produce contenido dinámico para redes sociales rápidamente con Presentadores de IA, cautivando a tu audiencia e impulsando el compromiso.
Mejora la Formación y la Educación.
Utiliza presentadores de IA para ofrecer vídeos de formación impactantes y contenido educativo, mejorando la comprensión y la retención del aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción creativa de vídeos con IA?
HeyGen permite a los usuarios crear contenido de marketing atractivo y vídeos de formación utilizando avatares de IA avanzados y capacidades de generador de texto a vídeo. Puedes personalizar completamente tus vídeos con Brandkit, plantillas únicas y filtros creativos para mantener una estética acorde con la marca.
¿Qué hace que el generador de texto a vídeo de HeyGen sea tan poderoso?
El generador de texto a vídeo de HeyGen transforma guiones en vídeos de IA de alta calidad con Presentadores de IA realistas y voces en off naturales. Esto te permite crear contenido sin esfuerzo y ahorrar tiempo significativo en la producción de vídeo tradicional.
¿HeyGen admite una amplia personalización para la creación de vídeos acorde con la marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece opciones de personalización completas, incluyendo un Brandkit para gestionar tus activos, la capacidad de eliminar fondos y varias herramientas de edición de vídeo. Esto asegura que cada vídeo de IA se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y visión creativa.
¿Cómo facilita HeyGen la localización de contenido global para vídeos?
HeyGen permite una localización sin esfuerzo con características robustas de clonación de voz y traducción, apoyando más de 140 idiomas para tus vídeos de IA. Esto te permite llegar a una audiencia más amplia con voces en off personalizadas y contenido de vídeo con presentador virtual atractivo.