Generador de Vídeos de Orientación Virtual: Incorporación Potenciada por IA

Empodera a tu equipo con vídeos de incorporación profesional, generados sin esfuerzo a partir de un guion utilizando nuestras avanzadas capacidades de Texto a vídeo.

493/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de orientación profesional de 60 segundos adaptado para empleados remotos que se unan a una corporación global, enfatizando la facilidad de comprensión y accesibilidad. Aprovecha las plantillas de vídeo de HeyGen y escenas limpias para presentar información clave, impulsada por la generación de texto a vídeo a partir de un guion conciso. La estética visual debe ser elegante e inspirada en infografías, acompañada de una voz de IA calmada y autoritaria, proporcionando información esencial de manera fluida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación dinámico de 30 segundos dirigido a empleados existentes para introducir rápidamente una nueva actualización de software. Este vídeo debe incorporar cortes rápidos, medios de captura de pantalla de la biblioteca de medios y subtítulos claros para resaltar las características clave. El estilo visual y de audio debe ser rápido e informativo, con una voz en off de IA clara y concisa y música electrónica moderna para mantener el compromiso durante el proceso de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
¿Qué tal producir un vídeo de bienvenida de 50 segundos para propietarios de pequeñas empresas que introduzcan políticas básicas de la empresa a sus nuevos miembros del equipo? Este vídeo debe crearse fácilmente utilizando un creador de vídeos de incorporación simplemente convirtiendo texto a vídeo a partir de un guion escrito, optimizado para visualización móvil con redimensionamiento de relación de aspecto. El estilo visual y de audio debe ser cálido, accesible y utilizar una voz de IA amigable contra un fondo acústico suave, haciendo que los nuevos miembros del equipo se sientan cómodos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Orientación Virtual

Optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos de orientación dinámicos y personalizados generados de manera rápida y eficiente, mejorando la experiencia general.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Orientación
Comienza redactando tu contenido de orientación. Nuestra plataforma actúa como un sofisticado generador de texto a vídeo, transformando tu guion escrito en narrativas de vídeo atractivas para una experiencia de incorporación fluida.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA realistas para representar a tu organización. Combina tu avatar elegido con una voz de IA natural, asegurando una entrega profesional y consistente para tu vídeo de incorporación.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con visuales atractivos utilizando plantillas de vídeo prediseñadas y escenas personalizadas. Integra el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos de marca para mantener la consistencia de la marca durante toda la orientación.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y genéralo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Exporta fácilmente tus vídeos de incorporación completados para integrarlos sin problemas en tu sistema de gestión de aprendizaje o compártelos directamente con los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja

.

Transforma materiales de orientación intrincados y políticas complejas de la empresa en formatos de vídeo claros y digeribles utilizando texto a vídeo potenciado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra experiencia de incorporación con vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma tus guiones en dinámicos vídeos de incorporación. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo y avatares de IA realistas para crear vídeos de orientación virtual atractivos sin esfuerzo, asegurando una experiencia de incorporación convincente para los nuevos empleados.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos de formación personalizados?

HeyGen te permite crear vídeos de formación personalizados utilizando una amplia gama de avatares de IA y voces profesionales de IA. Puedes personalizar escenas con controles de marca, incorporar gráficos dinámicos y modernos, y utilizar nuestra biblioteca de medios para crear contenido de vídeo único e impactante a través de una sofisticada edición de vídeo.

¿Puede HeyGen convertir texto en vídeos de orientación de alta calidad?

Absolutamente. HeyGen funciona como un potente generador de texto a vídeo, permitiéndote simplemente introducir tu guion para producir vídeos de orientación virtual profesionales. Este proceso simplificado, combinado con la generación automática de voz en off y subtítulos, hace que la creación de contenido atractivo sea increíblemente eficiente.

¿Por qué elegir HeyGen para desarrollar vídeos de formación potenciados por IA?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos de IA que simplifica todo el proceso de edición de vídeo, desde el guion hasta la exportación final. Nuestra plataforma ofrece plantillas de vídeo personalizables, capacidades robustas de texto a vídeo y controles de marca integrales, permitiéndote producir vídeos de formación profesionales y consistentes rápidamente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo