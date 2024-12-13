Generador de Vídeos de Orientación Virtual: Incorporación Potenciada por IA
Empodera a tu equipo con vídeos de incorporación profesional, generados sin esfuerzo a partir de un guion utilizando nuestras avanzadas capacidades de Texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de orientación profesional de 60 segundos adaptado para empleados remotos que se unan a una corporación global, enfatizando la facilidad de comprensión y accesibilidad. Aprovecha las plantillas de vídeo de HeyGen y escenas limpias para presentar información clave, impulsada por la generación de texto a vídeo a partir de un guion conciso. La estética visual debe ser elegante e inspirada en infografías, acompañada de una voz de IA calmada y autoritaria, proporcionando información esencial de manera fluida.
Desarrolla un vídeo de formación dinámico de 30 segundos dirigido a empleados existentes para introducir rápidamente una nueva actualización de software. Este vídeo debe incorporar cortes rápidos, medios de captura de pantalla de la biblioteca de medios y subtítulos claros para resaltar las características clave. El estilo visual y de audio debe ser rápido e informativo, con una voz en off de IA clara y concisa y música electrónica moderna para mantener el compromiso durante el proceso de aprendizaje.
¿Qué tal producir un vídeo de bienvenida de 50 segundos para propietarios de pequeñas empresas que introduzcan políticas básicas de la empresa a sus nuevos miembros del equipo? Este vídeo debe crearse fácilmente utilizando un creador de vídeos de incorporación simplemente convirtiendo texto a vídeo a partir de un guion escrito, optimizado para visualización móvil con redimensionamiento de relación de aspecto. El estilo visual y de audio debe ser cálido, accesible y utilizar una voz de IA amigable contra un fondo acústico suave, haciendo que los nuevos miembros del equipo se sientan cómodos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación e Incorporación.
Crea y distribuye eficientemente vídeos completos de orientación virtual y formación, alcanzando una audiencia global con facilidad.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha los avatares de IA y el contenido dinámico para crear vídeos de incorporación cautivadores que aumenten significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra experiencia de incorporación con vídeos?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma tus guiones en dinámicos vídeos de incorporación. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo y avatares de IA realistas para crear vídeos de orientación virtual atractivos sin esfuerzo, asegurando una experiencia de incorporación convincente para los nuevos empleados.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos de formación personalizados?
HeyGen te permite crear vídeos de formación personalizados utilizando una amplia gama de avatares de IA y voces profesionales de IA. Puedes personalizar escenas con controles de marca, incorporar gráficos dinámicos y modernos, y utilizar nuestra biblioteca de medios para crear contenido de vídeo único e impactante a través de una sofisticada edición de vídeo.
¿Puede HeyGen convertir texto en vídeos de orientación de alta calidad?
Absolutamente. HeyGen funciona como un potente generador de texto a vídeo, permitiéndote simplemente introducir tu guion para producir vídeos de orientación virtual profesionales. Este proceso simplificado, combinado con la generación automática de voz en off y subtítulos, hace que la creación de contenido atractivo sea increíblemente eficiente.
¿Por qué elegir HeyGen para desarrollar vídeos de formación potenciados por IA?
HeyGen se destaca como un generador de vídeos de IA que simplifica todo el proceso de edición de vídeo, desde el guion hasta la exportación final. Nuestra plataforma ofrece plantillas de vídeo personalizables, capacidades robustas de texto a vídeo y controles de marca integrales, permitiéndote producir vídeos de formación profesionales y consistentes rápidamente.