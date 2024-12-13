Generador de Vídeos de Anuncios Virtuales para Creación Rápida y Fácil
Crea anuncios de vídeo profesionales al instante utilizando nuestros avanzados avatares de AI y plantillas listas para usar.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de anuncio de 30 segundos para motivar a los empleados a participar en un próximo evento virtual de toda la empresa. El estilo visual debe ser cálido y colaborativo, con ilustraciones alegres y música de fondo edificante. Asegura la máxima inclusividad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para transmitir detalles importantes claramente a todos los espectadores, convirtiendo esta herramienta en un eficaz creador de vídeos de anuncios.
Genera un vídeo informativo de 60 segundos explicando una actualización de software significativa a usuarios y desarrolladores existentes. Enfócate en una estética visual limpia y profesional con grabaciones de pantalla nítidas y una voz en off autoritaria pero accesible. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tus notas de actualización en un vídeo claro y conciso, sirviendo como un poderoso generador de vídeos AI para comunicaciones técnicas.
Produce un vibrante vídeo de saludo navideño de 25 segundos para seguidores en redes sociales, transmitiendo alegría festiva y una oferta especial. Adopta un estilo visual animado y colorido con animaciones juguetonas y música de fondo alegre y estacional. Explora las plantillas y escenas de HeyGen para encontrar rápidamente un diseño atractivo que haga que crear este vídeo de anuncio sea muy sencillo, utilizando plantillas de anuncios pre-diseñadas para un despliegue rápido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Crea rápidamente anuncios de vídeo cautivadores optimizados para plataformas de redes sociales para aumentar el alcance y la interacción.
Anuncios Promocionales de Alto Impacto.
Produce anuncios de vídeo poderosos y basados en datos en minutos, asegurando que tus mensajes se destaquen y logren los objetivos de la campaña.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo atractivos?
HeyGen es un poderoso generador de vídeos AI que te permite producir vídeos de anuncios virtuales atractivos con facilidad. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeos de anuncios y avatares de AI personalizables para dar vida a tus mensajes, haciendo que tus comunicaciones sean más impactantes y atractivas.
¿Puede HeyGen generar vídeos de anuncios profesionales rápidamente?
Absolutamente. HeyGen agiliza el proceso de producción de vídeos, permitiéndote crear vídeos de anuncios de alta calidad rápidamente. Simplemente utiliza texto a vídeo desde tu guion, elige entre nuestros diversos avatares de AI y genera un vídeo pulido en minutos, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para las plantillas de vídeos de anuncios de HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote adaptar las plantillas de vídeos de anuncios para que coincidan perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes fácilmente añadir tu logo, especificar colores de marca, incorporar vídeos de stock relevantes y utilizar herramientas de edición para crear un anuncio de vídeo único y profesional.
¿HeyGen soporta características avanzadas para anuncios de vídeo?
Sí, HeyGen ofrece herramientas completas para mejorar tus anuncios de vídeo, incluyendo generación automática de voz en off y subtítulos auto-generados. También puedes añadir texto, música e integrar elementos de nuestra biblioteca de medios, asegurando que tu vídeo final esté pulido y sea accesible para una audiencia más amplia.