Generador de Vídeos de Anuncios Virtuales para Creación Rápida y Fácil

Crea anuncios de vídeo profesionales al instante utilizando nuestros avanzados avatares de AI y plantillas listas para usar.

Crea un vídeo de anuncio virtual de 45 segundos para un lanzamiento de producto innovador, dirigido a entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes. Emplea un estilo visual elegante y futurista con transiciones dinámicas y una banda sonora electrónica optimista. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las características clave con un tono profesional y atractivo, mostrando la innovación detrás de tu nueva oferta como un generador líder de vídeos de anuncios virtuales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de anuncio de 30 segundos para motivar a los empleados a participar en un próximo evento virtual de toda la empresa. El estilo visual debe ser cálido y colaborativo, con ilustraciones alegres y música de fondo edificante. Asegura la máxima inclusividad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para transmitir detalles importantes claramente a todos los espectadores, convirtiendo esta herramienta en un eficaz creador de vídeos de anuncios.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo informativo de 60 segundos explicando una actualización de software significativa a usuarios y desarrolladores existentes. Enfócate en una estética visual limpia y profesional con grabaciones de pantalla nítidas y una voz en off autoritaria pero accesible. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tus notas de actualización en un vídeo claro y conciso, sirviendo como un poderoso generador de vídeos AI para comunicaciones técnicas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vibrante vídeo de saludo navideño de 25 segundos para seguidores en redes sociales, transmitiendo alegría festiva y una oferta especial. Adopta un estilo visual animado y colorido con animaciones juguetonas y música de fondo alegre y estacional. Explora las plantillas y escenas de HeyGen para encontrar rápidamente un diseño atractivo que haga que crear este vídeo de anuncio sea muy sencillo, utilizando plantillas de anuncios pre-diseñadas para un despliegue rápido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Anuncios Virtuales

Crea impresionantes anuncios de vídeo con AI. Transforma fácilmente tus ideas en vídeos profesionales y atractivos en solo cuatro simples pasos.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre varias plantillas de vídeos de anuncios o introduce tu guion para generar instantáneamente contenido de vídeo utilizando nuestro generador de vídeos AI. Esto establece la base para tu mensaje.
2
Step 2
Añade Elementos AI Atractivos
Personaliza tu anuncio incorporando avatares de AI para presentar tu mensaje. También puedes generar una voz en off de sonido natural para cautivar a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Visuales y Branding
Mejora tu vídeo incluyendo vídeos de stock relevantes de nuestra extensa biblioteca. Asegura la consistencia de la marca aplicando tus controles de branding únicos, como logos y colores.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Finaliza tu anuncio generando automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance. Una vez completo, exporta tu vídeo para compartirlo sin problemas en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios Corporativos Inspiradores

Entrega anuncios de vídeo edificantes y motivadores a empleados o partes interesadas, fomentando un sentimiento positivo y una fuerte cultura empresarial.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo atractivos?

HeyGen es un poderoso generador de vídeos AI que te permite producir vídeos de anuncios virtuales atractivos con facilidad. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeos de anuncios y avatares de AI personalizables para dar vida a tus mensajes, haciendo que tus comunicaciones sean más impactantes y atractivas.

¿Puede HeyGen generar vídeos de anuncios profesionales rápidamente?

Absolutamente. HeyGen agiliza el proceso de producción de vídeos, permitiéndote crear vídeos de anuncios de alta calidad rápidamente. Simplemente utiliza texto a vídeo desde tu guion, elige entre nuestros diversos avatares de AI y genera un vídeo pulido en minutos, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para las plantillas de vídeos de anuncios de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote adaptar las plantillas de vídeos de anuncios para que coincidan perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes fácilmente añadir tu logo, especificar colores de marca, incorporar vídeos de stock relevantes y utilizar herramientas de edición para crear un anuncio de vídeo único y profesional.

¿HeyGen soporta características avanzadas para anuncios de vídeo?

Sí, HeyGen ofrece herramientas completas para mejorar tus anuncios de vídeo, incluyendo generación automática de voz en off y subtítulos auto-generados. También puedes añadir texto, música e integrar elementos de nuestra biblioteca de medios, asegurando que tu vídeo final esté pulido y sea accesible para una audiencia más amplia.

