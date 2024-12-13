Creador de Vídeos Virales del Mes para Vídeos Instantáneamente Atractivos

Genera vídeos virales para TikTok y YouTube sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables para impulsar rápidamente el crecimiento de tu audiencia.

Crea un anuncio dinámico de 30 segundos al estilo de "vídeos virales" dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, diseñado para mostrar un nuevo producto o servicio. El estilo visual debe ser rápido, con gráficos brillantes y atractivos y música de fondo animada, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo profesional de 45 segundos para creadores de contenido y educadores en línea, explicando un tema complejo de manera sencilla. Este vídeo debe contar con una narración clara y autoritaria junto a un avatar de IA atractivo, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la generación de Voz en off para una presentación pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales e influencers, ofreciendo consejos prácticos para el "crecimiento de audiencia". El estilo visual debe incorporar tipografía moderna y medios de stock visualmente atractivos, con la narrativa generada directamente a partir de un guion utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, completo con Subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo destacado de producto de 20 segundos, específicamente para marketers digitales y agencias, enfatizando una característica clave que lo convierte en un "creador de vídeos virales del mes". El estilo visual y de audio debe ser llamativo con cortes rápidos y fragmentos de sonido impactantes, asegurando que esté optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Virales del Mes

Produce rápidamente vídeos cautivadores diseñados para la viralidad usando nuestro intuitivo generador de vídeos con IA, asegurando que tu contenido destaque y alcance una audiencia más amplia.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando de nuestra amplia gama de plantillas personalizables o introduce tu guion para aprovechar nuestra función de "Texto a vídeo desde guion", sentando las bases para tu próximo vídeo viral.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para representar tu marca o mensaje. Nuestros avatares de IA dan vida a tu guion con expresiones realistas y voces en off, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Añade Subtítulos de IA
Mejora la accesibilidad y la retención de espectadores generando automáticamente Subtítulos/captions para tu vídeo. Esta función asegura que tu mensaje sea claro y entendido por una amplia audiencia.
4
Step 4
Publica con Un Solo Clic
Optimiza tu vídeo para varias plataformas con el redimensionamiento de aspecto y luego expórtalo o compártelo al instante con la publicación con un solo clic. Llega a tu audiencia de manera efectiva en todos los canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Viral Inspirador

.

Desarrolla contenido de vídeo motivacional y edificante con avatares de IA y adaptabilidad multilingüe para hacer crecer tu audiencia mensualmente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos virales usando IA?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para generar vídeos virales y atractivos de manera eficiente. Su avanzado generador de vídeos con IA te permite transformar guiones en contenido visual convincente con avatares de IA y plantillas personalizables, perfecto para vídeos cortos en plataformas como TikTok y YouTube.

¿Qué características de edición de vídeo con IA ofrece HeyGen para creadores de contenido?

HeyGen proporciona robustas características de edición de vídeo con IA diseñadas para creadores de contenido, incluyendo subtítulos automáticos con IA y funcionalidad de Recorte Inteligente. También puedes aprovechar la adaptabilidad multilingüe para llegar a una audiencia más amplia con tus vídeos.

¿Puede HeyGen agilizar mi proceso de creación de vídeos para varias plataformas?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos eficiente que agiliza todo tu proceso de creación. Con características como la publicación con un solo clic, puedes compartir fácilmente tu contenido en plataformas como TikTok y YouTube, ayudando a acelerar el crecimiento de tu audiencia.

¿HeyGen admite personalización de marca y avatares de IA para contenido de vídeo único?

Absolutamente, HeyGen te permite incorporar personalización de marca y utilizar avatares de IA realistas para crear contenido de vídeo único y memorable. Nuestras plantillas personalizables y controles de marca aseguran que tus vídeos destaquen, haciendo de HeyGen un efectivo creador de vídeos virales del mes.

