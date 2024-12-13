Eleva Tus Presentaciones con Nuestro Creador de Vídeos de Presentación

Convierte tu guion en un vídeo profesional sin esfuerzo con nuestra IA de texto a vídeo.

Crea un vídeo conciso de 60 segundos que demuestre cómo la tecnología de avatares de IA de HeyGen simplifica la creación de contenido de formación técnica para nuevos reclutas de ingeniería, utilizando un estilo visual claro y profesional y una locución informativa generada por IA, centrándose en la generación precisa de guiones.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de demostración de producto de 90 segundos, dirigido a potenciales inversores y clientes empresariales, mostrando las características principales de una actualización de software con un estilo visual y de audio moderno y atractivo, mejorado por la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo persuasivo de presentación para inversores de 2 minutos, destinado a asegurar financiación inicial, adoptando una estética pulida y de alta resolución con una locución segura y articulada, destacando el uso de las plantillas y escenas de HeyGen para construir un creador de presentaciones de vídeo profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 1 minuto que explique visualizaciones de datos complejas a analistas de marketing, empleando un estilo visual limpio y educativo con audio preciso, y demostrando cómo el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen aseguran una visualización óptima en varias plataformas de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Presentación

Crea presentaciones para inversores y demostraciones de productos de manera rápida con nuestra intuitiva plataforma de vídeo con IA, transformando tus ideas en presentaciones profesionales sin esfuerzo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza con un Guion
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas diseñadas para varias presentaciones, o pega tu guion para generar automáticamente las escenas iniciales. Esto te ayuda a comenzar de manera rápida y eficiente.
2
Step 2
Añade Tu Contenido y Avatar de IA
Integra tu texto, imágenes y vídeos. Luego, selecciona un avatar de IA para narrar tu presentación, asegurando una entrega profesional y atractiva.
3
Step 3
Genera la Narración de IA para Tu Guion
Transforma tu guion en un discurso de sonido natural con nuestra función de narración de IA, dando vida a tu presentación sin necesidad de grabar tu propia voz.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Presentación Profesional
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto deseada y exporta sin esfuerzo tu vídeo de presentación profesional de alta calidad, listo para compartir con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Fragmentos de Presentación Atractivos para Redes Sociales

.

Transforma presentaciones más largas en clips de vídeo concisos y atractivos perfectos para redes sociales, ampliando tu alcance y atrayendo a potenciales inversores o clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de presentación con IA?

HeyGen utiliza IA avanzada para transformar tus guiones de texto en vídeos de presentación con IA atractivos. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso, desde la generación de contenido de vídeo profesional con avatares de IA hasta la producción automática de subtítulos de alta calidad, asegurando que tu mensaje se entregue de manera efectiva como un sofisticado creador de presentaciones de vídeo.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para el branding dentro de las presentaciones de vídeo?

HeyGen proporciona controles técnicos de branding robustos para asegurar que tus presentaciones de vídeo se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y aprovechar diversas plantillas para crear una presentación de vídeo verdaderamente profesional que resuene con tu audiencia.

¿Puedo editar y crear fácilmente una presentación de vídeo profesional usando HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, lo que lo convierte en un editor de vídeo en línea fácil de usar para cualquier persona, independientemente de su experiencia previa. Puedes ensamblar rápidamente una presentación de vídeo profesional sin necesidad de conocimientos extensos de edición, permitiendo la creación eficiente de contenido atractivo.

¿HeyGen admite la colaboración remota para desarrollar vídeos de presentación en línea?

HeyGen facilita la colaboración remota sin problemas, permitiendo que los equipos trabajen juntos en vídeos de presentación en línea desde cualquier lugar. Nuestra plataforma admite el intercambio asíncrono, asegurando que todos puedan contribuir y revisar el contenido de manera eficiente, convirtiéndolo en un creador de presentaciones en línea ideal para equipos distribuidos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo