Generador de Vídeos con Plantillas: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Produce fácilmente vídeos de marketing de alta calidad aprovechando nuestras diversas Plantillas y escenas.

Imagina un vídeo de 30 segundos, animado y diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing en redes sociales, mostrando lo fácil que es crear vídeos atractivos para redes sociales. Esta pieza vibrante debe presentar un estilo visual moderno con cortes dinámicos y una voz en off inspiradora y entusiasta. Demostrará cómo aprovechar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para producir contenido profesional rápidamente, transformando los esfuerzos de marketing con diseños listos para usar.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores en línea, enfatizando el uso innovador de la tecnología de avatares de AI. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un toque ligeramente futurista, acompañado de una voz en off calmada y articulada y música de fondo sutil. Este vídeo ilustrará cómo los usuarios pueden personalizar su marca con los "Avatares de AI" de HeyGen y generar narrativas atractivas a través de la "Generación de voz en off", haciendo que temas complejos sean accesibles y visualmente atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de producto de 60 segundos, dirigido a empresas SaaS y gerentes de producto, demostrando la conversión fluida de ideas en contenido de vídeo de alta calidad. La estética debe ser elegante e informativa, incorporando gráficos en movimiento atractivos y una narración clara y autoritaria, acentuada por efectos de sonido sutiles. El vídeo destacará cómo la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen transforma rápidamente el texto escrito en presentaciones pulidas, completas con "Subtítulos/captions" automáticos para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos para agencias de marketing digital y emprendedores, centrado en la creación rápida de contenido para diversas campañas. Esta pieza debe exhibir un estilo visual rápido y llamativo con una voz en off segura y música de fondo de tendencia. Mostrará la eficiencia de usar la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para diversos activos visuales y la facilidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para adaptar contenido a varias plataformas, enfatizando la rápida entrega y amplia adaptabilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos con Plantillas

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales a partir de plantillas pre-diseñadas, personalizando cada elemento para producir contenido de alta calidad rápida y eficientemente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza tu creación de vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo pre-diseñadas adaptadas para varios propósitos, asegurando un punto de partida profesional.
2
Step 2
Añade tu Guion y Medios
Integra tu guion de texto para utilizar la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, o sube tus propios visuales y medios de stock para personalizar las escenas.
3
Step 3
Elige tu Avatar de AI y Voz
Da vida a tu vídeo seleccionando un avatar de AI para presentar tu mensaje y generando voces en off realistas para narrar tu guion sin problemas.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo completo, aplica ajustes finales y expórtalo en el formato y resolución deseados, listo para compartir de inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y E-Learning Mejorados

Desarrolla vídeos de formación dinámicos y módulos de e-learning con AI y plantillas para mejorar significativamente el compromiso y la retención de los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación creativa de vídeos?

El generador de vídeos de AI de HeyGen ofrece una extensa biblioteca de plantillas de vídeo y robustas funciones de personalización, permitiendo a los usuarios producir sin esfuerzo contenido de vídeo de alta calidad adaptado a diversas aplicaciones creativas.

¿Puedo crear avatares de AI únicos para mis vídeos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen cuenta con un avanzado generador de avatares de AI, que te permite dar vida a tus guiones con presentadores digitales realistas que pueden sincronizar tus voces en off con precisión.

¿Qué posibilidades creativas ofrece HeyGen para texto a vídeo?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de AI de texto a vídeo para transformar tus guiones escritos en narrativas visuales atractivas, completas con gráficos dinámicos y voces en off auténticas para diversos proyectos creativos como explicaciones de productos.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a producir vídeos de marketing atractivos de manera eficiente?

El editor de vídeo intuitivo de HeyGen, con una interfaz de arrastrar y soltar y plantillas de vídeo pre-diseñadas, simplifica la creación de vídeos de marketing profesionales y vídeos dinámicos para redes sociales.

