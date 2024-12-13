Generador de Videos con Recursos de Stock: Crea Videos Atractivos Rápidamente

Aprovecha nuestra vasta biblioteca de medios y generador de video AI para crear contenido cautivador para marketing y redes sociales, rápidamente.

Desarrolla un tutorial técnico de 1 minuto para desarrolladores y profesionales de TI, demostrando la integración fluida de una nueva API utilizando un generador de video con recursos de stock. El estilo visual debe ser limpio, esquemático y profesional, incorporando elementos grabados en pantalla con transiciones elegantes. El audio debe contar con una voz en off clara, autoritaria y técnica, creada eficientemente con la capacidad de Texto a video de HeyGen para explicar pasos complejos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video de marketing de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, ilustrando cómo promocionar efectivamente un producto aprovechando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. El video debe poseer un estilo visual dinámico, atractivo y positivo, mostrando imágenes de producto B-roll convincentes mezcladas con modernos recursos de stock. Una voz en off animada, amigable y persuasiva guiará a la audiencia a través del proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de formación interna de 90 segundos para nuevos empleados y equipos de ventas, centrado en utilizar el generador de video AI de HeyGen para crear demostraciones de productos atractivas. La estética visual debe ser profesional, instructiva y atractiva, incorporando texto interactivo en pantalla y ejemplos. Este video presentará prominentemente los avatares AI de HeyGen y la generación precisa de voz en off para ofrecer una experiencia de aprendizaje consistente y personalizada.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de consejo rápido de 30 segundos dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, destacando cómo crear videos atractivos para redes sociales de manera eficiente utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual debe ser rápido, vibrante y optimizado para visualización móvil, demostrando un ensamblaje de contenido rápido. Música enérgica y la inclusión de Subtítulos/captions de HeyGen asegurarán una amplia accesibilidad e impacto en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Video AI con Recursos de Stock

Crea videos impresionantes sin esfuerzo con nuestro generador impulsado por AI y rica biblioteca de recursos de stock, perfecto para marketing, redes sociales y más.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza la creación de tu video seleccionando una plantilla profesional o generando un guion usando indicaciones de texto para tu contenido.
2
Step 2
Añade Visuales Dinámicos
Mejora tu video eligiendo de nuestra extensa biblioteca de medios de recursos de stock, o integra avatares AI realistas para presentar tu mensaje.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu video con controles de branding, ajusta las relaciones de aspecto y añade subtítulos y captions para máxima accesibilidad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu video de alta calidad y expórtalo en varias relaciones de aspecto, listo para compartir en todos tus canales de marketing y plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el E-learning y la Formación

Desarrolla videos educativos y módulos de formación de manera eficiente, aprovechando AI y visuales de stock para involucrar efectivamente a una audiencia global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y el compromiso de la audiencia en los videos?

HeyGen mejora el contenido de video generando automáticamente subtítulos y captions precisos, haciendo que tu mensaje sea accesible para una audiencia más amplia. Esta función asegura que tus videos cumplan con los estándares de accesibilidad y fomenten un mayor compromiso del espectador.

¿Puede HeyGen integrar branding personalizado y recursos de stock en los videos generados?

Sí, HeyGen ofrece soporte completo de biblioteca de medios, permitiendo la integración fluida de recursos de stock de alta calidad y tus elementos de branding específicos. Esto asegura que las salidas de tu generador de video AI mantengan una identidad de marca consistente y una estética profesional.

¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles para la creación de videos con HeyGen?

HeyGen ofrece características de personalización robustas, incluyendo controles avanzados de branding para logotipos y colores, y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para diversas plataformas. Estas capacidades técnicas aseguran que la creación de tu video se alinee perfectamente con tus necesidades de producción específicas.

¿HeyGen admite la integración de API para flujos de trabajo de video automatizados?

Absolutamente. HeyGen ofrece acceso a API, permitiendo a los desarrolladores integrar sus potentes capacidades de generación de video AI directamente en sistemas existentes y flujos de trabajo automatizados. Esto proporciona una solución técnica para la producción escalada de contenido de video.

