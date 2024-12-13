generador de vídeos con voces de IA: Crea Contenido Atractivo

Transforma tu guion en un vídeo profesional con visuales cautivadores y generación de voz en off realista.

Crea un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un nuevo servicio de marketing puede simplificar su alcance. El estilo visual debe ser brillante, moderno y enérgico, con transiciones dinámicas, complementado por una pista de fondo animada y una voz clara y amigable generada por IA a través de la potente capacidad de texto a vídeo de HeyGen, destacando la facilidad de crear contenido profesional con este generador de vídeos con voces de IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo animado de 45 segundos para estudiantes y nuevos empleados, desglosando una característica compleja de software en pasos digeribles. El estilo visual debe ser limpio y similar a un infográfico, con gráficos ilustrativos atractivos y un avatar de IA calmado y autoritario de la biblioteca de HeyGen, animado con una generación de voz en off precisa para facilitar el aprendizaje, posicionando a HeyGen como un generador de vídeos con IA líder.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un teaser cautivador de 15 segundos para redes sociales dirigido a jóvenes adultos conocedores de la tecnología, generando expectativa para el lanzamiento de un próximo producto. Emplea cortes rápidos, gráficos en movimiento de moda y colores vibrantes en el estilo visual, subrayado por música enérgica y líneas impactantes entregadas por un avatar de IA dinámico utilizando una de las plantillas y escenas disponibles de HeyGen, demostrando la rápida creación posible con un generador de texto a vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para empleados de la empresa, detallando nuevas actualizaciones de procedimientos. Mantén un estilo visual profesional, limpio y corporativo, incorporando grabaciones de pantalla relevantes o metraje de archivo conciso para ilustrar puntos clave, acompañado de una voz de IA clara y de tono neutral que asegura la claridad de la información, y utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad para todos los espectadores, mostrando el poder de un generador de vídeos con IA para la formación corporativa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos con Voces de IA

Transforma texto en vídeos profesionales y atractivos con voces de IA realistas y visuales dinámicos en solo unos simples pasos, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion en el generador de texto a vídeo. Esto formará la base para tus clips de vídeo dinámicos de IA.
2
Step 2
Selecciona una Voz de IA
Elige entre una amplia gama de voces de IA realistas para narrar tu contenido. Nuestra avanzada generación de voz en off asegura narraciones naturales y con sonido humano.
3
Step 3
Añade Visuales o Avatares de IA
Mejora tu vídeo añadiendo visuales de nuestra biblioteca de medios o seleccionando un avatar de IA. Estos elementos transforman tus ideas en vídeos atractivos.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo
Una vez que tu guion, voz y visuales estén listos, simplemente genera tu vídeo profesional. El generador de vídeos con IA producirá un vídeo impresionante para ti.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea más cursos y llega a más estudiantes en todo el mundo

.

Desarrolla y entrega contenido educativo de manera eficiente utilizando generadores de vídeo de IA y voces de IA realistas, ampliando tu alcance y atrayendo a más estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios para crear impresionantes vídeos con IA?

HeyGen actúa como un potente "generador de vídeos con IA", transformando tus ideas creativas en "vídeos impresionantes" con facilidad. Permite a los usuarios aprovechar todo el potencial de las "funciones impulsadas por IA" para producir contenido de vídeo profesional y atractivo, simplificando todo el proceso de "producción de vídeo".

¿Qué tipos de avatares de IA pueden mejorar mis vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de "avatares de IA" de alta calidad que dan vida a tus guiones, haciendo que tus "vídeos con IA" sean más atractivos. Puedes elegir entre varios estilos e incluso utilizar opciones avanzadas de "personalización" para alinearse perfectamente con los "medios de narración visual" de tu marca.

¿Qué tan eficazmente convierte HeyGen texto en contenido de vídeo dinámico?

HeyGen sobresale como un destacado "generador de texto a vídeo", convirtiendo sin problemas tus "indicaciones de texto" en visuales atractivos. Utilizando avanzadas "voces de IA" y una impresionante "precisión de sincronización labial", asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional, haciendo que la "edición de vídeo" compleja sea sencilla.

¿Ofrece HeyGen voces de IA realistas para la narración de vídeos?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia selección de "voces de IA realistas" que ofrecen "narraciones con sonido humano" para tus vídeos. Con soporte para "más de 40 idiomas", estas voces naturales y de alta calidad aseguran que tu contenido sea accesible y atractivo, mejorando la comunicación global y los esfuerzos de "localización".

