herramienta generadora de vídeos: Crea Vídeos de IA Fácilmente
Convierte tus ideas en vídeos de alta calidad usando nuestra intuitiva función de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando un nuevo producto con un estilo visual brillante y enérgico y una pista de audio animada y llamativa. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen junto con su potente generación de locuciones para producir rápidamente un vídeo de alta calidad que resuene con clientes potenciales que buscan eficiencia y resultados profesionales.
Produce un vídeo de marketing conmovedor de 60 segundos, ideal para clientes potenciales, presentando una historia de éxito convincente contada con una estética visual cálida y empática y una locución sincera y relatable. Mejora la narrativa usando los subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar el máximo alcance y claridad, creando un testimonio auténtico y atractivo que construya confianza y conexión.
Diseña un vídeo instructivo rápido de 15 segundos para principiantes, demostrando una tarea simple con un estilo visual claro y paso a paso y una narración de audio concisa e informativa. Emplea la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente el contenido, asegurando una fácil comprensión, y luego usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas de redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Publicitarios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos promocionales atractivos con IA para captar la atención del público y lograr el éxito de la campaña de manera eficiente.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce vídeos y clips de formato corto cautivadores al instante para todas las plataformas sociales, aumentando tu presencia en línea e interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?
HeyGen permite a los usuarios producir impresionantes vídeos generados por IA con facilidad, transformando texto en contenido de vídeo dinámico. Su avanzado generador de avatares de IA y voces de IA realistas dan vida a los guiones, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.
¿Qué tipos de vídeos puedo crear con el generador de vídeos de IA de HeyGen?
El generador de vídeos de IA de HeyGen soporta diversas necesidades creativas, permitiéndote producir vídeos promocionales de alta calidad, vídeos explicativos atractivos y vídeos de marketing impactantes. Aprovecha las plantillas predefinidas y las herramientas potenciadas por IA para visualizar tus ideas de manera eficiente.
¿Puede HeyGen convertir texto en vídeo con voces realistas?
¡Absolutamente! HeyGen destaca como una herramienta de texto a vídeo, ofreciendo una amplia selección de voces de IA realistas para narrar tu contenido. También puedes personalizar avatares de IA y sincronizar el audio sin problemas para una narración convincente.
¿HeyGen soporta la marca y medios enriquecidos en vídeos de IA?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para integrar tu logo y colores en tus vídeos generados por IA. También puedes mejorar tus proyectos con una biblioteca de medios enriquecidos, convirtiendo imágenes fijas en segmentos de vídeo atractivos para plataformas como redes sociales.