herramienta generadora de vídeos: Crea Vídeos de IA Fácilmente

Convierte tus ideas en vídeos de alta calidad usando nuestra intuitiva función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología, desglosando un concepto complejo de IA con un estilo visual limpio y moderno y una locución profesional y atractiva. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion para ilustrar principios avanzados de manera clara y concisa, haciendo lo abstracto accesible a través de visuales animados y vívidos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando un nuevo producto con un estilo visual brillante y enérgico y una pista de audio animada y llamativa. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen junto con su potente generación de locuciones para producir rápidamente un vídeo de alta calidad que resuene con clientes potenciales que buscan eficiencia y resultados profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing conmovedor de 60 segundos, ideal para clientes potenciales, presentando una historia de éxito convincente contada con una estética visual cálida y empática y una locución sincera y relatable. Mejora la narrativa usando los subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar el máximo alcance y claridad, creando un testimonio auténtico y atractivo que construya confianza y conexión.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo rápido de 15 segundos para principiantes, demostrando una tarea simple con un estilo visual claro y paso a paso y una narración de audio concisa e informativa. Emplea la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente el contenido, asegurando una fácil comprensión, y luego usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas de redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta Generadora de Vídeos

Transforma sin esfuerzo tus conceptos en visuales cautivadores. Crea vídeos generados por IA de manera profesional rápida y fácilmente, convirtiendo tus ideas en historias visuales atractivas sin edición compleja.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion en el editor para convertir instantáneamente tu texto en un vídeo atractivo usando nuestra función de texto a vídeo, ideal para crear vídeos generados por IA.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Da vida a tu mensaje eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA que pueden hablar tu guion con expresiones realistas, actuando como tus presentadores virtuales.
3
Step 3
Genera Tu Locución
Añade un toque profesional a tu vídeo generando una locución realista que coincida perfectamente con el tono y el tiempo de tu guion usando nuestras capacidades de generación de locuciones.
4
Step 4
Aplica Controles de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca aplicando controles de marca personalizados, incluyendo logotipos y esquemas de color, esenciales para vídeos de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios en vídeos dinámicos de IA que destacan experiencias positivas de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?

HeyGen permite a los usuarios producir impresionantes vídeos generados por IA con facilidad, transformando texto en contenido de vídeo dinámico. Su avanzado generador de avatares de IA y voces de IA realistas dan vida a los guiones, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear con el generador de vídeos de IA de HeyGen?

El generador de vídeos de IA de HeyGen soporta diversas necesidades creativas, permitiéndote producir vídeos promocionales de alta calidad, vídeos explicativos atractivos y vídeos de marketing impactantes. Aprovecha las plantillas predefinidas y las herramientas potenciadas por IA para visualizar tus ideas de manera eficiente.

¿Puede HeyGen convertir texto en vídeo con voces realistas?

¡Absolutamente! HeyGen destaca como una herramienta de texto a vídeo, ofreciendo una amplia selección de voces de IA realistas para narrar tu contenido. También puedes personalizar avatares de IA y sincronizar el audio sin problemas para una narración convincente.

¿HeyGen soporta la marca y medios enriquecidos en vídeos de IA?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para integrar tu logo y colores en tus vídeos generados por IA. También puedes mejorar tus proyectos con una biblioteca de medios enriquecidos, convirtiendo imágenes fijas en segmentos de vídeo atractivos para plataformas como redes sociales.

