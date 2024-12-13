Plataforma de Generador de Vídeos para Creación Fácil de Vídeos AI

Produce contenido de vídeo atractivo en minutos con avatares AI realistas diseñados para cautivar a tu audiencia.

Crea un vídeo técnico de 1 minuto para desarrolladores de software, demostrando cómo integrar la API de nuestro generador de vídeos AI. El estilo visual debe ser elegante y minimalista, con grabaciones de pantalla y superposiciones de texto claras, mientras que el audio debe ser una locución profesional y calmada explicando cada paso. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para narrar los intrincados detalles técnicos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 1.5 minutos dirigido a equipos de soporte técnico, mostrando cómo solucionar problemas comunes dentro de una plataforma de generador de vídeos. El estilo visual y de audio debe ser directo e informativo, empleando gráficos limpios y un ritmo constante. Incluye un avatar AI para presentar los pasos de solución de problemas, mejorado con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales relevantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo comparativo de 2 minutos para gerentes de TI que evalúan diferentes soluciones de vídeo generativo AI. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y analítico, utilizando pantallas divididas y visualizaciones de datos para resaltar las diferencias clave, con una locución autoritaria. Aprovecha los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar claridad en las especificaciones técnicas y utiliza plantillas y escenas variadas para estructurar la comparación de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo de 1 minuto para gerentes de producto, detallando las nuevas características de soporte multilingüe de un generador de texto a vídeo AI. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, usando animaciones para ilustrar el alcance global, acompañado de una locución clara y entusiasta. Emplea el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar el vídeo para varios formatos de documentación técnica y aprovecha la generación de locuciones para ejemplos en diferentes idiomas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Plataforma de Generador de Vídeos

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales con un potente generador de vídeos AI, agilizando la creación de contenido desde el guion hasta la pantalla.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo, aprovechando nuestras capacidades de generador de texto a vídeo AI para dar vida a tu narrativa.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI para representar tu mensaje, asegurando una presencia en pantalla realista y atractiva.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con locuciones generadas automáticamente, o graba las tuyas propias, para que coincidan perfectamente con tu guion y cautiven a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación eligiendo tu relación de aspecto deseada y exportando instantáneamente tu vídeo de alta calidad, demostrando la eficiencia de tu editor de vídeos AI.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y el Desarrollo

.

Aprovecha el vídeo potenciado por AI para crear materiales de formación atractivos que mejoren la retención y comprensión del aprendiz.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos AI a partir de texto?

HeyGen es una avanzada plataforma de generador de vídeos AI que transforma tus guiones en vídeos profesionales utilizando avatares AI y locuciones realistas. Este generador de texto a vídeo AI agiliza la producción de contenido, haciendo fácil crear historias visuales atractivas de manera eficiente.

¿Puede HeyGen soportar varios formatos de vídeo y opciones de personalización?

Absolutamente. HeyGen ofrece capacidades de edición de vídeo completas, incluyendo el redimensionamiento de relación de aspecto y una amplia gama de plantillas, ofreciendo un control creativo significativo. Puedes personalizar tus vídeos con controles de marca y acceder a una rica biblioteca de medios.

¿Qué tipo de avatares AI y locuciones ofrece HeyGen para proyectos de vídeo?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares AI realistas y locuciones de alta calidad para mejorar tus vídeos. Estas características, combinadas con el soporte multilingüe, permiten una comunicación verdaderamente personalizada e impactante para una audiencia global.

¿Es HeyGen adecuado para producir vídeos profesionales de marketing y explicativos?

Sí, HeyGen es una potente plataforma de vídeo generativo AI diseñada para uso profesional, permitiendo la producción rápida de vídeos de marketing de alta calidad y vídeos explicativos atractivos. Es una solución ideal para crear contenido convincente para redes sociales de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo