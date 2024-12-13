Generador de Vídeos para Equipos: Impulsa la Colaboración y la Productividad

Colabora sin problemas para producir vídeos de marketing atractivos, utilizando plantillas y escenas intuitivas para una rápida creación de contenido.

Crea un vídeo de 90 segundos dirigido a desarrolladores de software o gerentes de TI, demostrando cómo HeyGen funciona como un generador de vídeos avanzado con IA. El estilo visual debe ser elegante y profesional, presentando grabaciones de pantalla de la interfaz y diagramas técnicos, complementados con una voz en off precisa y clara. Destaca el proceso fluido de generar vídeos a partir de guiones utilizando su robusta capacidad de texto a vídeo, mostrando cómo los conceptos complejos pueden visualizarse rápidamente en un archivo MP4.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un clip promocional de 60 segundos para equipos de marketing, ilustrando cómo HeyGen simplifica la creación colaborativa de vídeos. Visualmente, el vídeo debe ser dinámico y moderno con música de fondo positiva y animada, mostrando cortes rápidos de miembros del equipo en sesiones de brainstorming y edición. Enfatiza la eficiencia obtenida al utilizar sus plantillas y escenas listas para usar para producir rápidamente vídeos de marketing de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para formadores o profesionales de RRHH, explicando una nueva política de la empresa o proceso de incorporación. El estilo visual y de audio debe ser amigable, claro e informativo, utilizando una paleta de colores brillantes y un tono de voz alentador. Muestra cómo los avatares de IA de HeyGen pueden entregar información compleja de manera atractiva, haciendo del vídeo un ejemplo destacado de un editor de vídeo con IA efectivo para comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, enfocándose en cómo maximizar el alcance de los vídeos en las plataformas. El estilo visual debe ser rápido y visualmente diverso, incorporando audio de tendencia y superposiciones de texto rápidas. Demuestra la facilidad de añadir subtítulos a cualquier contenido de vídeo, asegurando accesibilidad y mayor interacción para los vídeos en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos para Equipos

Empodera a tu equipo para crear sin esfuerzo vídeos de alta calidad para diversos propósitos, optimizando la producción de contenido con herramientas impulsadas por IA y características colaborativas.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo, o elige entre una biblioteca de plantillas profesionales para iniciar tu proyecto de manera eficiente. Esto aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Voces en Off
Mejora tu vídeo añadiendo avatares de IA realistas para presentar tu mensaje y selecciona entre una gama de voces en off de sonido natural, haciendo tu contenido atractivo y dinámico. Esto utiliza la capacidad de avatares de IA de HeyGen.
3
Step 3
Aplica Branding y Auto-Subtítulos
Mantén la coherencia de marca aplicando los elementos de branding de tu equipo, y asegura la accesibilidad con la generación de Auto-Subtítulos para todo tu contenido de vídeo. Esto aprovecha la capacidad de subtítulos de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo como un archivo MP4 en varios formatos de aspecto, optimizado para diferentes plataformas, asegurando que tu equipo pueda compartir contenido profesional sin esfuerzo. Esto aprovecha la capacidad de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación del Equipo

.

Mejora el compromiso y la retención de conocimientos en la formación de empleados al ofrecer contenido de vídeo dinámico e interactivo impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo convierte HeyGen texto en vídeos atractivos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos con IA para transformar sin problemas tus guiones escritos en contenido de vídeo pulido. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen creará vídeos dinámicos con avatares de IA realistas y voces generadas.

¿Qué formatos de salida soporta HeyGen para los vídeos creados?

HeyGen te permite exportar tus producciones terminadas como archivos MP4 de alta calidad, haciéndolos adecuados para propósitos comerciales y diversas plataformas de distribución. Puedes refinar aún más tu contenido utilizando herramientas integradas como el recortador de vídeos y las funciones de recorte de vídeos.

¿Puede HeyGen mejorar automáticamente la calidad y accesibilidad de mi vídeo?

Absolutamente, HeyGen incluye funciones inteligentes como Auto Caption para generar automáticamente subtítulos precisos para tus vídeos, mejorando significativamente la accesibilidad y el compromiso. Este editor de vídeo con IA proporciona capacidades robustas para refinar tu contenido, perfecto para vídeos en redes sociales y campañas de marketing.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para la coherencia de marca?

Sí, HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logotipo, personalizar colores y seleccionar entre una variedad de plantillas profesionales. Esto asegura que todo tu contenido generado mantenga una apariencia coherente y profesional alineada con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo