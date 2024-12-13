Generador de Vídeos para Startups: Crea Vídeos Profesionales Rápidamente

Genera vídeos atractivos para redes sociales y contenido de marketing sin esfuerzo con nuestro generador de vídeos con IA, que presenta avatares de IA realistas.

Un vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a fundadores de startups en etapas iniciales, mostrando cómo un generador de vídeos con IA les permite crear contenido de marketing atractivo rápidamente. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con transiciones dinámicas y texto profesional en pantalla, complementado por una voz en off inspiradora y optimista. Resalta la facilidad de dar vida a las ideas utilizando avatares de IA para representar varios roles empresariales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio de 30 segundos para redes sociales diseñado para gestores de redes sociales en nuevos negocios, demostrando el poder de convertir texto en vídeo para crear vídeos atractivos en redes sociales. Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido y enérgico con colores vibrantes y cortes rápidos, acompañado de una voz en off amigable y enérgica. Enfatiza lo fácil que es comenzar con plantillas y escenas de aspecto profesional y generar contenido rápidamente a partir de un guion usando la función de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de introducción de marca de 60 segundos para equipos de marketing de startups que buscan una comunicación y branding consistentes. Esta narrativa debe adoptar un estilo visual profesional y limpio con un enfoque en los logotipos de la empresa y paletas de colores consistentes, presentando una voz en off clara y autoritaria. Muestra la capacidad de mantener la voz de la marca sin esfuerzo a través de la generación precisa de voz en off y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos, consolidando la presencia de una startup utilizando un potente generador de vídeos para startups.
Prompt de Ejemplo 3
Un demo de producto informativo de 50 segundos para gerentes de producto y equipos de ventas en startups tecnológicas, ilustrando las capacidades del software de edición de vídeo con IA para crear demostraciones efectivas. El estilo visual debe ser claro, tipo tutorial y fácil de seguir, incorporando grabaciones de pantalla del software en acción, acompañado de una voz en off calmada e instructiva. Ilustra cómo los recursos externos pueden integrarse sin problemas utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar la claridad e impacto del demo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Startups

Transforma sin esfuerzo tus ideas en contenido de marketing atractivo y vídeos para redes sociales con generación de vídeo impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o eligiendo una plantilla para generar un vídeo profesional, transformando tu contenido escrito en visuales dinámicos con nuestra función de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para alinearse perfectamente con la identidad única de tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos de Branding
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando controles de branding completos para asegurar que cada vídeo refleje la imagen profesional de tu startup.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de aspecto optimizados para diferentes plataformas, haciéndolo listo para compartir a través de tus canales de marketing y redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Produce vídeos auténticos de éxito de clientes para generar confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar texto en contenido de vídeo atractivo?

HeyGen te permite convertir tus guiones en vídeos profesionales de manera sencilla utilizando avatares de IA realistas y visuales dinámicos. Esta capacidad facilita la creación de contenido de marketing atractivo de manera rápida y eficiente.

¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA realistas que puedes personalizar para representar tu marca. Estos avatares de IA mejoran tu presencia en vídeo y ayudan a mantener una marca consistente en todas tus comunicaciones.

¿HeyGen ofrece plantillas para una producción rápida de vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con una biblioteca completa de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar tu proceso de creación de vídeos. Estas plantillas son perfectas para generar una variedad de contenido, incluidos vídeos atractivos para redes sociales.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para nuevos negocios?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos con IA, simplificando todo el flujo de trabajo de producción de vídeos para empresas y startups. Te permite crear vídeos de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición o equipos costosos.

